Judecătoria sectorului Centru a interzis Poliţiei să facă percheziţii la Uniunea Ofiţerilor în dosarul pliantelor cu mesaje denigratoare la adresa Maiei Sandu

Judecătoria sectorului Centru a interzis IGP să desfăşoare percheziţii la Uniunea Ofiţerilor din Republica Moldova, în dosarul contravenţional pornit pentru tipărirea şi distribuirea pliantelor cu mesaje denigratoare la adresa Maiei Sandu. Preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate a precizat despre acest fapt după ce a mers la IGP ca să afle la ce etapă se află sesizările depuse de reprezentanţii PAS în contextul alegerilor prezidenţiale. Conexiunea dintre pliantele cu mesaje denigratoare şi manipulatorii şi contracandidatul Maiei Sandu, socialistul Igor Dodon, a fost scoasă la iveală în cadrul unei anchete a Centrului de Investigaţii Jurnalistice, scrie anticorupţie.md „Am depus plângerea încă pe 28 octombrie. Am aflat astăzi că Judecătoria Centru a interzis IGP să facă percheziţii la Uniunea Ofiţerilor. Este adevărat, cam târziu s-a luat această decizie. Oricum, IGP ne promite un răspuns până ca actele de la Comisia Electorală Centrală să ajungă la Curtea Constituţională”, a declarat Maia Sandu pentru presă.Dosarul contravenţional a fost intentat în aceeaşi zi, pe 28 octombrie 2016. Totuşi, în mai bine de zece zile, oamenii legii nu au reuşit să dea de urmele făptaşilor. În schimb, reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice au demonstrat că repartizarea pliantelor se întâmpla chiar la câţiva paşi de MAI, în biroul Uniunii Ofiţerilor din Republica Moldova, organizaţie cu care liderul PSRM Igor Dodon are legături strânse de ani buni. „Am mers la Uniunea Ofiţerilor ca să cerem nişte pliante sub pretextul de a le împărţi studenţilor. Bărbatul din birou ne-a ajutat fără nicio ezitare. „Luaţi câte aveţi nevoie. A apărut o personalitate marcantă la noi: nicăieri nu lucrează şi acum vrea să se facă preşedintă. Luaţi şi de-al doilea fel, ele vin împreună”, scrie autorul investigaţiei.De cealaltă parte, reporterul Centrului de Investigaţii Jurnalistice, care a dezvăluit schema prin care pliantele se distribuiau oamenilor din toată ţara, a fost audiat de Poliţie în calitate de martor. În timpul chestionării, Vitalie Railean, şef-adjunct al Secţiei securitate publică a IP Centru, a ridicat de la autoare setul de pliante pe care aceasta le-a obţinut la sediul Uniunii Ofiţerilor în timpul documentării materialului jurnalistic.