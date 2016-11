Preşedintele CSJ recunoaşte în sfârşit că mulţi magistraţi nu sunt integri; Poalelungi: „Nu este cazul să ascultăm poveşti că şi-au construit case scumpe din banii bunicilor sau ai părinţilor”

Mihai Poalelungi, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, recunoaşte că mai mulţi colegi de-ai săi au probleme de integritate. Magistratul susţine că deşi toţi înţeleg că unii judecători nu ar fi putut să-şi ridice case scumpe şi să-şi cumpere maşini luxoase din câştiguri legale, autorităţile nu au întreprins măsuri suficiente pentru a stabili sursele de venituri. Declaraţia a fost făcută în cadrul Forumului moldo-român în domeniul Justiţiei, desfăşurat la Chişinău, scrie anticoruptie.md „Nu este cazul să ascultăm poveştile unor funcţionari de stat sau judecători că şi-au construit case din banii bunicilor sau a părinţilor pensionari. Cu toţii înţelegem foarte bine, dar stăm ca struţul cu capul în nisip şi ne facem că nu înţelegem nimic. (...) Cum îi putem explica unui tânăr judecător că trebuie să fie cinstit, corect, independent dacă vede că are un coleg care lucrează 10-15 ani cu casă scumpă şi jeep? Toţi înţeleg că el nu putea să dobândească astfel de bunuri cinstit. Noi din start promovăm o atitudine incorectă tinerilor faţă de activitatea lor în sistemul judiciar”, a declarat Mihai Poalelungi.Preşedintele CSJ a mai sugerat că situaţia s-ar putea schimba din momentul în care va începe să activeze Autoritatea Naţională de Integritate (ANI). „Avem probleme în ceea ce priveşte integritatea. Acum câţiva ani am propus ca fiecare funcţionar, nu doar judecătorii, să treacă un test de integritate. Un conducător de atunci a spus că măsura este prea dură şi că am putea rămâne fără funcţionari. Sperăm că în momentul în care va începe să funcţioneze ANI problema va deveni mult mai simplă”, a mai spus magistratul.În ultimii ani, la Curtea Supremă de Justiţie au fost promovaţi mai mulţi judecători care au ajuns în vizorul opiniei publice pentru averea pe care o deţin. Mariana Pitic, de exemplu, a fost propusă la funcţia de judecător la CSJ la sfârşitul lunii ianuarie. Judecătoarea conduce un automobil de marca Porsche Cayenne pe care l-a declarat la un preţ de circa 11.000 de lei. Acum câteva luni, Mariana Pitic a ajuns în vizorul Comi­siei Naţio­nală de Inte­gri­tate, dar membrii instituţiei au constatat că magistrata a încăl­cat neinten­ţio­nat regi­mu­l juri­dic al decla­ră­rii veni­tu­ri­lor şi pro­pri­e­tă­ţii pen­tru anul 2015, aşa că au clasat cauza.Oleg Sternioală este un alt magistrat pro­mo­vat sus­pect, acum doi ani, de la Jude­că­to­ria sectorului Buiu­cani direct la CSJ. Potrivit Ziarului de Gardă, judecătorul tră­ieşte într-un imo­bil de lux, care valo­rează peste şapte mili­oane de lei la preţul de piaţă. Casa nu se regă­seşte însă în decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate ale magis­tra­tu­lui, fiind înre­gis­trată pe numele părinţi­lor săi, pen­sio­nari, care au trăit însă toată viaţa la Flo­reşti