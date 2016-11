VIDEO

Lecţie de la DNA pentru Moldova: Reprezentanţii întregului sistem judiciar din România s-au întrunit astăzi la Chişinău în cadrul unui forum

Peste 90 la sută din cazurile de corupţie din România au fost soluţionate prin condamnarea definitivă, iar timp de un an au fost recuperaţi peste jumătate de miliard de euro. Sunt rezultatele Direcţiei Naţionale Anticorupţie de la Bucureşti. Reprezentanţii întregului sistem judiciar din România s-au întrunit astăzi la Chişinău, în cadrul unui forum, unde le-au dat o lecţie reprezentanţilor justiţiei de la noi.



În timp ce şefa DNA de la Bucureşti, Laura Codruţa Kövesi, a prezentat un raport în care a vorbit despre rezultatele înregistrate în lupta cu fenomenul corupţiei din România, în ultimii zece ani, colegii de la Chişinău s-au lăudat cu serviciile pe care le oferă instituţiile pe care le conduc.



Totodată, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România le-a spus colegilor de la Chisinău că un rol extrem de important în combaterea corupţiei a ţinut de independenţa judecătorilor, ceea ce le-a sugerat şi magistraţilor moldoveni.



Justiţiarii moldoveni însă s-au lăudat cu ce au şi cu ce se ocupă prin instituţiile pe care le conduc. Nici la întrebările societăţii civile privind reforma justiţiei nu au putut să ofere un răspuns clar.



Întrebată de jurnalişti în cât timp ar fi fost soluţionat dosarul furtului miliardului de la cele trei bănci din Moldova, de către DNA, Laura Codruţa Kövesi, a declarat că are dosare pe care le poate soluţiona într-o lună, într-un an, dar depinde foarte mult cum administrezi probele. Reprezentanţi din domeniul justiţiei din România se află la Chişinău pentru două zile.