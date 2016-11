Domnica Manole susţine că este persecutată de directorul SIS

Domnica Manole, magistrata de la Curtea de Apel Chişinău cercetată penal pentru că a obligat CEC să organizeze referendumul iniţiat de Platforma DA, afirmă este persecutată de către directorul Serviciului Informaţii şi Securitate, Mihai Balan.La 19 august, Balan a prezentat către CSM un aviz consultativ în care a indicat că ar fi obţinut date cu privire la nerespectarea legislaţiei sau privind factori de risc în activitatea Domnicăi Manole.„Aceasta se întâmplă după încercarea fără finalitate a procurorului general interimar Eduard Harunjen de a mă trage la răspundere penală în legătură cu hotărârea judecătorească pronunţată în cauza civilă la cererea Grupului de Iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican constituţional împotriva Comisiei Electorale Centrale privind iniţierea referendumului, pe care am emis-o la 14 aprilie 2016. Amintesc că faptul urmăririi mele penale a stârnit criticile societăţii şi ale comunităţii internaţionale”, afirmă Domnica Manole.În cadrul Sesiunii Comitetului Drepturilor Omului al ONU din 17 octombrie – 4 noiembrie curent, Republica Moldova a fost obligată să răspundă în faţa Comitetului Drepturilor Omului la întrebările pentru ce crime a fost iniţiată investigaţia împotriva judecătorului Domnica Manole, dacă se poate considera că este vorba despre o iniţiativă motivată politic şi care este temeiul juridic exact pentru care a fost pornită investigaţia. În raportul final, Comitetul Drepturilor Omului al ONU şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu începerea urmăririi penale în privinţa magistratei.„Am contestat acţiunile directorului SIS şi am indicat că SIS şi-a depăşit competenţele legale, a dat apreciere actelor de înfăptuire a justiţiei şi s-a arătat într-o manieră inadmisibilă nemulţumit că judecătoarea Domnica Manole, în calitate de membru al completului de judecată, nu a favorizat Banca de Economii în cauza civilă „Fergus” SRL şi ÎCS „Lidiana-Lux”, examinate în ordine de recurs. În contestaţia adresată SIS-ului, am indicat că, de fapt, directorul SIS a operat cu date false, deoarece, în toate cauzele menţionate, câştig de cauză a obţinut anume Banca de Economii şi cele defavorizate au fost compania offshore „Roseau Alliance” şi SRL „Fergus”, executarea obligaţiilor cărora a fost suspendată de Judecătoria Centru, judecător X, a cărei promovare a avut loc fără nici o obiecţie din partea SIS-ului”, a menţionat Domnica Manole.Magistrata a solicitat de la SIS efectuarea unei verificări suplimentare, precum şi informarea repetată a CSM în acest caz.Directorul Serviciului Informaţii şi Securitate nu a comentat deocamdată acuzaţiile Domnicăi Manole.Amintim că, în mai, CSM i-a permis Procuraturii Generale să iniţieze urmărirea penală a Domnicăi Manole, în urma deciziei de a obliga Comisia Electorală Centrală să organizeze referendumul republican de modificare a Constituţiei. Hotărârea Consiliului a fost criticată de reprezentanţi ai societăţii civile şi a provocat nedumerirea Delegaţiei Uniunii Europene şi a Ambasadei americane la Chişinău.