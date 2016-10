Martorul-cheie în dosarul fostului preşedinte PD-ist al raionului Ialoveni face dezvăluiri: „M-au minţit şi m-au băgat la închisoare”

Vladimir Balaur, proprietarul firmei Supersonic SRL, cel care a sesizat instituţiile de drept despre faptul că Lilian Popescu, fostul preşedinte democrat al raionului Ialoveni, i-ar fi cerut mită de 180.000 de euro, face dezvăluiri despre motivele pentru care a renunţat ulterior la acuzaţiile sale. Balaur se află în prezent în detenţie în Penitenciarul nr.13, de unde ne-a expediat o scrisoare în care explică cele întâmplate, scrie anticorupţie.md Potrivit scrisorii transmise Centrului de Investigaţii Jurnalistice, Balaur ar fi decis să îşi schimbe depoziţiile în anchetă pentru că Lilian Popescu l-a asigurat că îi va întoarce banii, 25.000 de euro pe care omul de afaceri i-ar fi dat mită fostului preşedinte al raionului Ialoveni.Vladimir Balaur scrie că după ce a fost reţinut de colaboratorii CNA (într-un alt dosar penal care ţine de activitatea lui anterioară – n.r.), a fost efectuată o confruntare dintre el şi Lilian Popescu. „Reieşind din faptul că Lilian Popescu a spus că-mi întoarce suma de 25.000 de euro, bani care erau ai soţiei mele şi pe care ea i-a luat de la bancă, pentru 20 de ani, 2.400.000 de lei, în calitate de administrator al Supersonic SRL, nu am retras cererea depusă în 2014, dar am scris că am dat mărturii mincinoase ca să-l scap pe Lilian Popescu de pedeapsă. El mi-a spus că nu retrăim că suma de 25.000 de euro o duc soţiei matali. Pentru mărturii false, administratorul Supersonic SRL a primit un an şi patru luni de detenţie”, se arată în scrisoarea semnată de Balaur, subliniindu-se că Popescu nu ar mai fi returnat banii.Omul de afaceri susţine că fostul preşedinte de raion a fost scos basma curată pentru că avut susţinerea unor persoane din cadrul instituţiilor de drept, dar şi din partea lui Vlad Plahotniuc, pentru că o rudă a lui Popescu ar lucra în secţia juridică a prim-vicepreşedintelui Partidului Democrat.Balaur se plânge şi de presiuni din partea unui ofiţer de urmărire penală despre care spune că ar fi venit la el de mai multe ori pentru a-l convinge să renunţe la acuzaţii, chiar dacă Popescu a recunoscut în faţa organului de anchetă că a primit suma de bani.Potrivit lui Balaur, contractul pe care l-a semnat pentru construcţia centrului de simpozioane de afaceri în satul Ruseştii Noi, Ialoveni, a fost reziliat, la iniţiativa lui Popescu, după ce firma de construcţii făcuse carcasa clădirii.„Lilian Popescu m-a invitat la el şi mi-a zis să depun benevol cerere de reziliere a contractului până la sfârşitul lunii septembrie 2013, pentru că altfel va fi rău. Pe lângă el erau reprezentanţi de la PDM, pe care nu-i cunoşteam. Proiectul a fost retras, 25.000 de euro i-a luat şi la pedeapsă. Uitaţi-vă ce trib de aborigeni e în ţara noastră. În fiecare demers al procurorilor scrie ca Balaur Vladimir să nu aibă acces la mass-media. Consiliul raional Ialoveni îi este dator firmei Supersonic cu 700.000 de lei (pentru lucrul făcut – n.r.). Fostul preşedinte al raionului trebuie să stea la puşcărie, dar urmărirea penală în privinţa lui s-a oprit. Dacă Popescu a recunoscut că a luat suma, de ce nu este pedepsit? Sau 25.000 de euro au plecat în altă parte?”, mai scrie Vladimir Balaur.Contactat de portalul Anticoruptie.md, Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie, ne-a declarat că aceste circumstanţe invocate de Balaur trebuie investigate. „Dumnealui a făcut iniţial nişte depoziţii, apoi şi le-a schimbat şi acum, după ce a ajuns în detenţie, le schimbă din nou. Trebuie investigate lucrurile. Ofiţerul de urmărire penală despre care vorbeşte domnul Balaur cu adevărat activează în cadrul CNA, dar este un ofiţer tânăr şi nu cred că ar fi putut recurge la astfel de metode”, ne-a declarat procurorul Anticorupţie.În august, Viorel Morari a declarat pentru portalul Anticoruptie.md că Balaur şi-a schimbat depoziţiile în anchetă şi acum neagă că fostul preşedinte de raion ar fi pretins bani de la el pentru a-i favoriza firma la licitaţie. „Cauza privind schimbarea declaraţiilor în faţa anchetei a fost trimisă în judecată. În funcţie de decizia instanţei, dacă îl achită sau îl condamnă, vom putea avansa şi în investigaţiile cu Popescu”, a declarat Morari pentru portalul Anticoruptie.md.Potrivit procurorului, Balaur se confruntă astăzi şi cu alte probleme. O instanţă de judecată l-ar fi condamnat pe omul de afaceri pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari, într-un dosar care ţine de activitatea lui anterioară.Fostul preşedinte al raionului a fost ales manager al proiectului de construcţie a unui centru de simpozioane a mediului de afaceri european în satul Ruseştii Noi din Ialoveni şi, profitând de funcţia sa, ar fi reuşit să convingă membrii grupului de evaluare a ofertelor să desemneze compania învingătoare a licitaţiei. Pentru acest serviciu, funcţionarul ar fi primit 25.000 de euro, restul sumei urmând să o obţină după finalizarea lucrărilor.În aceeaşi perioadă, Lilian Popescu ar fi cerut administratorului companiei să deschidă un cont peste hotare pe care să transfere zece milioane de lei, iar, ulterior, să intre în posesia banilor. Şi asta deoarece conturile firmei ar fi fost sechestrate de organele de drept din Republica Moldova după depistarea unor nereguli în activitatea întreprinderii.În luna octombrie 2015, CNA şi procurorii au efectuat mai multe percheziţii la domiciliul şi biroul fostului preşedinte al raionului Ialoveni, precum şi la unii agenţi economici şi membri ai grupului care au participat la evaluarea ofertelor pentru acest proiect. În timpul efectuării percheziţiilor, Popescu nu a fost prezent la faţa locului. Ulterior a fost anunţat în căutare internaţională. În ianuarie, fostul preşedinte al raionului Ialoveni a fost surprins la Iaşi. La 1 martie bărbatul s-a predat la Centrul Naţional Anticorupţie, în scurt timp fiind plasat în arest la domiciliu.Lilian Popescu a fost ales preşedinte al raionului Ialoveni la 4 octombrie 2013. În aceeaşi zi el a anunţat că părăseşte fracţiunea Partidului Liberal şi aderă la cea a Partidului Democrat, împreună cu alţi doi colegi. După scrutinul din iunie 2015, acesta a rămas consilier local din partea PD.