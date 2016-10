Platon: Milionarul rus Lobanov a CONFIRMAT pentru organele de anchetă din Rusia că acţiunile pe care le deţine la Victoriabank sunt, în realitate, ale lui Shor şi Plahotniuc

Milionarul rus Serghei Lobanov, care deţine pachetul majoritar de 39 la sută din acţiunile Victoriabank, şi care este cercetat penal în Rusia pentru contrabandă de alcool, a mărturisit anchetatorilor ruşi că nu este decât formal deţinătorul pachetului de acţiuni la Victoriabank. Adevăraţii stăpâni ai acţiunilor sunt Vladimir Plahotniuc şi Ilan Shor.Despre mărturiile făcute de Lobanov vorbeşte Veaceslav Platon într-o scrisoare deschisă adresată astăzi procurorului general interimar, Eduard Harunjen.„Tot uit să vă anunţ că domnul Lobanov, care chipurile este beneficiarul companiei cipriote Insidown, care, la rândul ei, deţine acum 39,2% din acţiunile Victoriabank, a avut şi 25% din acţiuni la Banca de Economii şi se ascundea după VEB Kapital. Iar nu demult, Lobanov, în mărturiile lui pentru organele de drept din Federaţia Rusă, a anunţat că cele 39,2% de acţiuni la Victoriabank le deţine, de fapt, în favoarea lui Shor şi Plahotniuc. Iată, domnule procuror general, ce interesant stau lucrurile”, a scris Veaceslav Platon.În scrisoare, omul de afaceri mai solicită audierea oligarhului Vladimir Plahotniuc. „A trecut mai mult de o lună de când am depus mărturii, demascându-l pe Plahotniuc şi pe gruparea acestuia de organizarea furtului miliardului de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova. Am prezentat o listă completă a bunurilor cumpărate din sursele sustrase de la BEM. Am solicitat instanţei să fie audiat Plahotniuc, Candu, Drăguţanu, Politov, Cornel Ghimpu, Filat, Iaralov şi alte persoane, care au participat la această crimă sau cunosc informaţii despre ea. Nu doar că am relatat cum, cu 7 zile înainte de instituirea administraţiei speciale, Victoriabank şi persoanele implicate în scandal au perfectat un credit interbancar cu BEM, în sumă de 1,8 miliarde de lei, bani care au fost furaţi din rezervele BNM, ci şi am prezentat în detaliu cum pot fi acumulate dovezile acestor acţiuni”, se mai spune în scrisoarea lui Platon.Totodată, Veaceslav Platon îl avertizează pe Harunjen că va fi aruncat la gunoi de Plahotniuc, aşa cum a procedat oligarhul cu toţi predecesorii de la PG. „De toţi predecesorii dumneavoastră care au ocupat funcţia de procuror general Plahotniuc s-a folosit, s-a şters şi i-a aruncat la gunoi. Unde sunt ei acum? Acelaşi destin vă aşteaptă şi pe dvs., domnule Harunjen. Şi ce va rămâne într-un final? Dispreţul poporului şi o trenă lungă formată din crime, care vă vor urmări până la sfârşitul vieţii”, a declarat Platon.Amintim că, la sfârşitul lunii iulie, FSB a efectuat un şir de percheziţii într-un dosar de contrabandă cu alcool, inclusiv şi în oficiile companiei ruseşti de asigurări „Arsenal”, precum şi la domiciliul proprietarului acestei firme, Serghei Lobanov , un controversat milionar rus, care a avut drept parteneri businessmani din Moldova, printre care Vladimir Plahotniuc. Formal, este vorba despre afaceri, dar printr-o serie de dovezi indirecte se poate stabili că Lobanov este asociat cu „proprietarul” Partidului Democrat.Mai exact, legăturile lui Serghei Lobanov în Moldova au ieşit la iveală în 2015, când compania cipriotă Insidown LTD, care deţine pachetul majoritar de 39,2% din acţiunile Victoriabank, a propus candidaturile a patru cetăţeni ruşi pentru Consiliul de administraţie al băncii. Candidaţii propuşi de Insidown erau: consilierul preşedintelui departamentului finanţe al companiei ruse de asigurări Arsenal, Alisa Aladinskaia; preşedinta aparatului preşedintelui Arsenal şi directorul general al Arsenal-Kapital, Maria Vancikova; consilierul preşedintelui Arsenal şi director al companiei Pravda-Kapital (deţinută în proporţie de 100% de Serghei Lobanov), Stepan Juravliov; vicedirectorul general pentru afaceri juridice al „СВТС Групп” şi şeful departamentului juridic al companiei LAMA, Natalia Lobanova.Toţi candidaţii, cu excepţia ultimului, au fost aleşi în consiliul de administraţie al băncii, dar aşa şi nu şi-au depus actele la BNM pentru aprobare. Ulterior, pe 8 iulie, la Victoriabank a avut loc nouă adunare extraordinară a acţionarilor. În cadrul acesteia, în Consiliul de administraţie din partea Insidown LTD a fost ales însuşi Serghei Lobanov, dar şi fostul şef al Serviciului Fiscal din al RM, Ion Prisăcaru, precum şi şeful consiliului de administraţie al casei de tranzacţionare Hendrix Bail, Andrei Cojocaru.Înainte de a fi ales în Consiliul de administraţie al băncii, Serghei Lobanov a vorbit foarte vag despre relaţia sa cu Insidown. „Încă în vară am depus cerere la Banca Naţională pentru a obţine permisiunea de a achiziţiona pachetul pe care Insidown îl deţine la Victoriabank. Dar până acum nu am primit niciun răspuns”, afirma el în toamna lui 2015. Când a fost întrebat cum explică înaintarea în Consiliul de administraţie a angajaţilor de la Arsenal, el a răspuns: „Cred că le-au plăcut”.Astfel, reiese că Lobanov se află în spatele Insidown. Întrebarea este dacă aceasta e situaţia reală. Insidown este o companie cu o istorie foarte complicată, înfiinţată la 6 decembrie 2010. Fondatori - alţi doi rezidenţi în Cipru: Belserve Consultants Limited şi Vaspaco Properties Limited, înregistrate în 2006 şi 1988. La 13 noiembrie 2014, Insidown a achiziţionat acţiuni la Victoriabank în pachete mici de până la 5%, cu acceptul Băncii Naţionale a Moldovei. În conformitate cu documentele prezentate Băncii Naţionale, drept proprietar final a fost indicat un cetăţean german, dentist de profesie, Peter Paul Fischer. Pare greu de crezut că un medic stomatolog este beneficiarul final al companiei. La acest subiect, publicaţia Kommersant scria anterior că cel care a intermediat un acord pentru cumpărarea acţiunilor este omul de afaceri Ilan Shor, care deţine legături foarte extinse în cercurile guvernamentale ruseşti. Potrivit Kommersant, Shor a avut relaţii şi cu fostul şef Serviciului Vamal al Rusiei. Acesta din urmă, fiind în relaţii bune cu conducerea Kîrgîzstanului, l-ar fi ajutat pe omul de afaceri moldovean să deschidă magazine duty-free în aeroporturile din Bişkek şi Oş.În istoria Insidown există însă un detaliu care indică asupra legăturilor companiei cu Vladimir Plahotniuc . Mai exact, NewsMaker a descoperit că Insidown are legături cu oamenii din jurul oligarhului. Numele de domeniu - insidown.com - a fost înregistrat sub jurisdicţie germană de către Mihai Cucoş, cetăţean al Republicii Moldova. Mihai Cucoş, potrivit datelor de inspecţie fiscală, reprezintă interesele companiei Finpar Invest, care deţine terenul pe care este construit hotelul lui Plahotniuc din Chişinău, Nobil. Domeniul Insidown.com a fost înregistrat pe numele firmei off-shore din Cipru, Insidown, la 2 februarie 2015. Compania este înregistrată în sistemul german pentru înregistrarea şi gestionarea domeniilor Key-Systems GMBH pe numele lui Peter Paul Fischer. Deşi registratorul domeniului este indicat domnul Fisher, în coloana pentru „e-mail-ul registratorului” este indicat mihai@econet.md. Conform bazei de date MoldData.md, domeniul econet.md este înregistrat pe numele lui Mihai Cucoş, cu adresa electronică mihai@nobil.md electronică.De menţionat că şi între Serghei Lobanov şi Ilan Shor există mai multe conexiuni . Pe 18 iulie 2015, compania Arsenal Kapital, în care Lobanov deţine 100% de acţiuni, i-a acordat companiei Avia Invest, cea care a luat în concesiune Aeroportul Internaţional Chişinău, un împrumut în valoare de 27 de milioane de euro, pe un termen de zece ani, la o dobândă de 3 % anual. Banii urmau a fi folosiţi în calitate de resurse proprii ale Avia Invest la investiţii în reparaţia Aeroportului, conform prevederilor din contractul semnat cu Agenţia Proprietăţii Publice.Arsenal Kapital a fost fondată în toamna lui 2014, şi este specializată în intermedieri financiare. Tot în toamna anului 2014, la Chişinău, a fost fondată o altă companie, Aviaconsulting, al cărei acţionar unic este o companie din Moscova, Promgarant. La începutul anului 2015, Aviaconsulting, al cărei administrator a fost iniţial Halter Mathias, care în prezent deţine funcţia de manager în compania de asigurări a lui Ilan Shor, Klassika Asigurări, a primit 262,8 milioane de lei de la Avia Invest pentru livrarea de bitum necesar pentru reparaţia Aeroportului. În realitate, compania nu a livrat nicio picătură de bitum, se arată în raportul secretizat al comisiei guvernamentale speciale pentru verificare situaţiei de la Aeroportul Internaţional Chişinău. Potrivit unui raport al Centrul Naţional Anticorupţie, strecurat anterior în presă, instituţia nu exclude faptul că acest împrumut al Arsenal Kapital şi contractul semnat cu Aviaconsulting ar putea reprezenta o schemă prin care banii obţinuţi din credite neperformante de la Banca de Economii şi Banca Socială au ajuns să fie investiţi la Aeroport.