Avocatul lui Filat, în cererea de apel: „Sentinţa emisă de Judecătoria Buiucani este ilegală”

19.10.2016 17:20

Avocatul fostului premier, Vladimir Filat, a susţinut cererea de apel în faţa judecătorilor de la Curtea de Apel, care susţine că sentinţa Judecătoriei Buiucani este ilegală.



„Astăzi noi am susţinut cererea de apel. Sper că am reuşit să convingem magistraţii că sentinţa în privinţa lui Vladimir Filat emisă de Judecătoria Buiucani este una ilegală, neîntemeiată şi nemotivată. Am pus în evidenţă încălcările majore care au avut loc în acest proces. Am adus la cunoştinţă faptul că nu există o infracţiune demonstrată în acţiunile lui Vladimir Filat. Nu există nici un element nici de fapt, nici de drept care să confirme vinovăţia domnului Vladimir Filat”, a declarat Igor Popa.



Următoare şedinţă se va desfăşura pe 22 octombrie, la ora 14:00. În acea zi, va fi audiat şi primarul de Orhei, Ilan Shor, dar şi alţi martori.



Amintim că fostul premier Vladimir Filat a fost recunoscut vinovat de trafic de influenţă şi corupere pasivă şi a fost condamnat la 9 ani de închisoare.