Andrei Năstase: „Preşedintele are suficiente atribuţii pentru a demara procesul de reformare a justiţiei; Viitorul şef de stat trebuie să nu admită ce a admis Timofti”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 19.10.2016 16:48

Preşedintele Republicii Moldova nu are suficiente atribuţii pentru a rezolva toate problemele din domeniul justiţiei, dar cu siguranţă are suficiente pârghii pentru a demara procesul de reformare a justiţiei. O spune liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, care afirmă că următorul şef de stat trebuie să vegheze asupra sistemului judecătoresc „pentru a nu admite ceea ce a admis Nicolae Timofti”.



„Pentru a rezolva problematica justiţiei, sigur că nu are, dar are suficiente pentru a demara procesul de reformare a justiţiei, prin iniţiative legislative pe care le-ar putea elabora, aşa cum am făcut noi atunci când am elaborat patru norme de modificare a Constituţiei, spre exemplu. Iar un preşedinte cu atât mai mult, poate face multe lucruri în acest domeniu, având consilieri bine şcoliţi, integri şi profesionişti. O poate face prin prisma faptului că este cel care semnează decrete cu privire la numirea judecătorilor. Iată, potrivit noii legi cu privire la procuratură, care ar trebui să intre în vigoare după 3 noiembrie, este cel care are atribuţii suficiente pentru a permite sau a nu permite ca un procuror general să fie numit în funcţie. Are atribuţii în ce priveşte numirea şefului CNI, care iarăşi, este un element foarte important în domeniul justiţiei”, a menţionat Andrei Năstase, în cadrul dezbaterilor electorale de la postul naţional de televiziune.



„Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă în domeniul justiţiei un preşedinte este să vegheze la tot ce se întâmplă în sistemul judecătoresc şi să nu admită, aşa cum a făcut Timofti, să se întâmple ce s-a întâmplat în justiţia noastră”, a mai spus Năstase.



Cât despre împuternicirile şefului de stat asupra Constituţiei Republicii Moldova, liderul PPDA a menţionat: „Legile din RM sunt suficiente, e nevoie doar să le respectăm şi să le implementăm”.