După ce a fost suspendat din funcţia de agent guvernamental la CEDO, Marin Gurin va dispune de un venit de 15 mii de dolari

Salariul de agent guvernamental al R. Moldova la CEDO, plus încă 15 000 de dolari pentru jumătate de an. Astfel va fi răsplătit Marin Gurin, fratele fostului procuror general, Corneliu Gurin, începând cu 20 octombrie curent, scrie ziarulnaţional.md Guvernul a decis, zilele trecute, să-l detaşeze pentru jumătate de an pe Marin Gurin la Misiunea UE de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi de securitate din Mali, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru alte şase luni.Postul de agent guvernamental la CEDO va fi păstrat pentru acesta pe perioada detaşării lui în Mali, „cu achitarea salariului mediu lunar”, se arată în decizia Guvernului.Ministerul Finanţelor a fost obligat să-i transfere lui Gurin 15 000 de dolari din Fondul de rezervă al Guvernului pentru diurna atribuită aflării sale în Mali. Cazarea, transportul şi consultaţiile medicale ale acestuia vor fi achitate de UE.Marin Gurin a fost numit în primăvara anului 2016 agent guvernamental al R. Moldova la CEDO, pe timpul când fratele său ocupa funcţia de procuror general al R. Moldova. La sfârşitul lunii septembrie curent, Marin Gurin fusese suspendat din funcţie, invocând „motive personale”. Atribuţiile sale erau exercitate de Ruxanda Revencu.