Preşedintele Curţii Constituţionale, proprietarul unui spaţiu comercial de două milioane de lei, pe care îl dă în chirie

Preşedintele Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, a intrat anul trecut în posesia unui imobil - spaţiu comercial - în municipiul Chişinău, care valorează peste 2 milioane de lei, potrivit datelor cadastrale. Chiar dacă a indicat în declaraţia de avere faptul că imobilul a fost dobândit în baza unui contract de vânzare-cumpărare, magistratul spune că nu a dat niciun leu pe el şi că de fapt, bunul i-a revenit prin succesiune după moartea tatălui său, scrie portalul Moldova Curată În declaraţia de avere pentru 2015 Alexandru Tănase indică dobândirea unui spaţiu comercial cu o suprafaţă de 275, 3 metri pătraţi şi cu o valoare cadastrală de 2 387 845 lei. Totodată, magistratul menţionează în document că, de fapt, valoarea tranzacţiei este de jumătate de milion de lei, mai exact - 555 000 de lei.Având în vedere că aceste sume par să depăşească veniturile legale ale familiei Tănase, în special dacă luăm în calcul faptul că un an mai devreme, în 2014, familia a mai făcut o achiziţie costisitoare - un apartament care valorează 1, 7 milioane de lei, i-am solicitat un comentariu magistratului. „Suma la care vă referiţi, 2 387 845 lei, reprezintă valoarea cadastrală a bunului. Legea obligă indicarea în declaraţie a valorii cadastrale şi nu valoarea tranzacţiei. Nu am achitat nici un leu pentru spaţial dat. Acest spaţiu se afla de mulţi ani în proprietatea în devălmăşie a părinţilor mei. După decesul tatălui meu şi finalizarea procedurilor succesorale, mai multe bunuri din masa succesorală (inclusiv acest spaţiu) au fost împărţite intre succesori, aşa cum am considerat de cuviinţă. Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a fost modalitatea de înstrăinare pe care am ales-o în procesul partajării bunurilor moştenite. Este chestiune de familie, care nu vizează publicul larg”, ne-a răspuns preşedintele Curţii Constituţionale.Familia Tănase dă spaţiul respectiv în locaţiune. Anul trecut, o parte a fost dată în chirie Companiei Interakt Media SRL, care deţine portalurile informative agora.md şi pentruEa.md, iar o altă parte - companiei de mobilă Ruspin SRL. Astfel, în 2015 Interakt a achitat familiei Tănase 364 190, 09 de lei, iar Ruspin - 158 528, 61 de lei. Fondatorii Interakt Media au confirmat pentru Moldova Curată că au închiriat spaţii de la familia preşedintelui CC: „Mai exact, Interakt Media a închiriat în prima jumătate a lui 2015 un spaţiu situat pe strada Şciusev, care aparţine familiei Tănase”.Salariul pentru anul trecut al preşedintelui Curţii Constituţionale a constituit 297 797, 64 de lei, ceea ce ar însemna în jur de 24 de mii de lei pe lună. Salariul soţiei magistratului a fost de 10 ori mai mic. Din funcţia de director al întreprinderii APPS IMOBIL SRL, aceasta a ridicat 24 264 de mii de lei, adică în jur de 2 mii de lei lunar. Un membru al familiei lui Alexandru Tănase deţine un depozit bancar în lei româneşti, deschis în 2012. Potrivit declaraţiei de avere a magistratului, în prezent pe acel cont sunt 134 018, 05 lei româneşti, ceea ce constituie aproximativ 129 de mii de euro.Preşedintele CC a declarat şi veniturile copiilor săi. Unul dintre ei a avut anul trecut un salariu de 2 mii de lei de la Biblioteca Municipală şi alţi 3 mii de lei a câştigat cu titlu de onorariu de la Interakt Media. Întrebat dacă depozitul în lei româneşti este într-o bancă din România, Alexandru Tănase ne-a răspuns: „Vă atrag atenţia că nu sunt eu titularul acestui cont bancar, ci un membru al familiei mele. Acest cont a fost deschis cu mulţi ani în urmă şi figurează în toate declaraţiile anterioare. Declaraţia pe venit şi proprietate obligă titularii să indice toate conturile bancare, fondurile de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate a membrilor familiei, inclusiv a copiilor minori. Din declaraţie este evident că m-am conformat plenar acestor prevederi legale, indicând toate conturile bancare pe care membrii familiei mele le deţin. În partea ce ţine de instituţia bancară, numărul contului şi oportunităţii de a alege o bancă sau alta pentru a-mi păstra economiile, aceste date au un caracter privat, care, potrivit legii, nu pot fi făcute publice”.Preşedintele Curţii Constituţionale declară o singură maşină, un Lexus din 2009, dar cumpărat în 2012 cu 164 de mii de lei. Alexandru Tănase este preşedinte al Curţii Constituţionale din luna octombrie 2011. Anterior a fost avocat şi ministru al Justiţiei (septembrie 2009 - mai 2011).