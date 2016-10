Şedinţa de judecată în cazul Filat, amânată; Avocaţii ex-premierului solicită prezenţa unor martori din Rusia

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 11.10.2016 17:25

Şedinţa de judecată de la Curtea de Apel în cazul fostului premier Vladimir Filat a fost amânată din nou după ce partea apărării a depus mai multe cereri.



Potrivit informaţiilor, avocaţii ar fi solicitat ca în instanţă să se prezinte trei martori din Federaţia Rusă.



„Noi am depus cereri, prin care am cerut aducerea unor martori din Federaţia Rusă. Am solicitat instanţei ca să asigure prezenţa acestor martori printr-o comisie rogatorie. Deocamdată judecătorii nu s-au expus pe acest aspect”, a anunţat Igor Popa.



Apărătorul fostului premier se arată indignat de faptul că se încearcă urgentarea procesului.



Totodată, Igor Popa a declarat că nu a primit motivarea pentru deciziile luate în cadrul şedinţei trecute, atunci când au fost respinse mai multe cereri, printre care şi solicitarea privind caracterul public al şedinţelor.



„Instanţa de judecată nu ne-a înmânat încheierea prin care urma să se expună despre şedinţe publice”, a precizat avocatul.



Următoare şedinţă se va desfăşura săptămâna viitoare.