Casa de milioane şi deciziile controversate ale unui inspector-judecător // Investigaţie

Vale­riu Catan, mem­bru al Inspe­cţiei Judi­ci­are de pe lângă Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, locu­ieşte într-un imo­bil de lux, cu bazin în curte, ampla­sat în mun. Chi­şi­nău şi înre­gis­trat pe numele copi­i­lor săi minori, ridi­cat în peri­oada află­rii în această fun­cţie. În ulti­mele luni, numele lui Catan a fost impli­cat în mai multe deci­zii con­tro­ver­sate, prin care jude­că­tori impor­tanţi au fost sal­vaţi de pedepse dis­ci­pli­nare, relatează Ziarul de Gardă Vale­riu Catan este inspector-judecător în cadrul Inspe­cţiei Judi­ci­are de pe lângă Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM) din anul 2009. Ante­rior, acesta a acti­vat în mai multe insti­tu­ţii publice, în cali­tate de jurist şi şef al Ser­vi­ci­u­lui veri­fi­care şi con­trol al ÎS Cadas­tru, şef adjunct al Secţiei lupta cu con­tra­banda din cadrul Vămii Chi­şi­nău, dar şi aju­tor al pro­cu­ro­ru­lui sect. Cen­tru între anii 1997 — 1999.În august 2010, la un an şi şase luni de la numi­rea în fun­cţia de inspector-judecător, Vale­riu Catan împre­ună cu soţia sa, Caro­lina, cum­pără un teren cu o con­stru­cţie nefi­na­li­zată în mun. Chi­şi­nău. Peste o lună, acesta obţine auto­ri­za­ţie de con­stru­cţie şi ridică un imo­bil cu două nive­luri, care costă astăzi, la preţul de piaţă, con­form esti­mă­ri­lor expe­rţi­lor imo­bi­li­ari, apro­xi­ma­tiv 5 mili­oane de lei. În noiem­brie 2012, Vale­riu Catan înstră­i­nează imo­bi­lul copi­i­lor săi minori. Unul avea atunci 3 ani, iar altul, 10. În cur­tea casei are un bazin, gazon verde, dar şi un garaj. Deşi în decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate Vale­riu Catan scrie că locu­inţa ar avea doar 97,4 m.p., în rea­li­tate, aceasta are o supra­faţă cel puţin de două ori mai mare.Înce­pând cu anul 2012, an în care au ter­mi­nat con­stru­cţia imo­bi­lu­lui, soţii Catan declară veni­turi modeste. Ast­fel, în 2012, aceş­tia indică veni­turi din sala­riul şi bursa copi­lu­lui de 220 mii de lei (apro­xi­ma­tiv 18 mii de lei lunar), în 2013 – de 270 mii de lei (22,5 mii pe lună), iar în 2014 – de 371 mii de lei (30,9 mii de lei lunar).În 2010 şi 2011, în peri­oada în care îşi ridica imo­bi­lul de lux, Vale­riu Catan declară că a con­trac­tat şi trei împru­mu­turi în sumă totală de 60 de mii de euro prin con­tracte ver­bale, fără ter­men şi fără dobândă. Cei care l-au aju­tat cu aceste împru­mu­turi, care depă­şesc cu mult veni­tu­rile anu­ale ale fami­liei sale, sunt părinţii. Ast­fel, în 2010, Vic­tor Catan, care era atunci minis­tru de Interne în Guver­nul Filat şi care este tatăl lui Vale­riu Catan, împre­ună cu Mar­ga­reta, soţia sa, i-au împru­mu­tat fiu­lui lor 25 de mii de euro. Alţi 20 de mii de euro au fost împru­mu­taţi de la Teo­dora Bucea­ţ­chi, soa­cra inspectorului-judecător. În 2012, ea avea 64 de ani. Alţi 15 mii de euro fami­lia Catan i-a împru­mu­tat de la Ale­xan­drina Bucea­ţ­chi, cum­nata fun­cţio­na­ru­lui, res­pec­tiv, sora soţiei aces­tuia. Ale­xan­drina deţine ½ dintr-un alt imo­bil din Chi­şi­nău, obţi­nut în urma unei lici­ta­ţii din anul 2011.Soţii Catan mai deţin două tere­nuri intra­vi­lane, cele de pe lângă casa de locuit, iar până anul tre­cut au fost şi pro­pri­e­ta­rii unui apar­ta­ment de aproape 80 m.p. din sect. Bota­nica al capi­ta­lei. Tot­o­dată, Caro­lina Catan este fon­da­toare, din anul 2014, deţinând 70% din capi­ta­lul social, la firma „BDA Busi­ness Deve­lo­p­ment Agency”. Aceasta este şi direc­toare exe­cu­tivă la Aso­ci­a­ţia Obş­tească „BDA” – Aso­ci­a­ţia pen­tru Dezvol­ta­rea Busi­ne­s­su­lui, dar şi admi­nis­tra­toare la o între­prin­dere indi­vi­du­ală care îi poartă numele. În ulti­mii ani, Caro­lina Catan, aşa cum a indi­cat şi soţul său în decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, a avut veni­turi şi de la fir­mele „Veri­trans Plus” şi „Trans-Standard”, fiind mem­bră în Con­si­li­ile de Admi­nis­tra­ţie ale aces­tora. Des­pre cele două SRL-uri, care deţin labo­ra­toare de veri­fi­care a con­for­mi­tă­ţii pro­du­se­lor, con­tro­late de omul de afa­ceri Vasile Zetia (care este socrul lui Ale­xandr Gusev, preşe­din­tele Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Moldova-Gaz), ZdG a scris că au con­tracte de mili­oane cu Moldova-Gaz pen­tru cer­ti­fi­ca­rea pro­du­se­lor com­pa­niei, inclu­siv a con­toa­re­lor. Vic­tor Catan, socrul Caro­li­nei şi tatăl lui Vale­riu Catan, este preşe­din­tele Aso­ci­a­ţiei Patro­nale în Dome­niul con­for­mi­tă­ţii pro­du­se­lor, apă­rând la mai multe eve­ni­mente ală­turi de Vasile Zetia, inclu­siv în foto­gra­fii de grup cu anga­ja­ţii celor două labo­ra­toare.Vale­riu Catan a obţi­nut un al doi­lea man­dat de inspector-judecător în cadrul Inspe­cţiei Judi­ci­are de pe lângă CSM în 2013, după ce CSM l-a decla­rat înving­ă­tor într-o luptă cu alţi 4 pre­ten­denţi: colega sa, Valen­tina Coles­nic, Vasile Ignat, jude­că­tor în demi­sie, Lilia Pava­la­che, juristă la „Red Union Fenosa”, şi avo­cata Tatiana Chi­r­iac. În ulti­mii ani, prin deci­zi­ile pe care le-a luat, Vale­riu Catan a deve­nit „sal­va­to­rul” mai mul­tor jude­că­tori impli­caţi în diverse scan­da­luri.Ast­fel, prin rapor­tul său din 26 august 2015, Vale­riu Catan a apre­ciat ca fiind neîn­te­me­iat dez­a­cor­dul Minis­te­ru­lui Finanţe­lor (MF) cu hotă­rârea jude­că­to­ru­lui Garri Bivol de la Jude­că­to­ria sect. Cen­tru, Chi­şi­nău, din 16 iulie 2014 şi deci­zia jude­că­to­ri­lor Curţii Supreme de Jus­ti­ţie (CSJ), Iulia Sârcu, Galina Stra­tu­lat, Iuli­ana Oprea şi Ion Druţă, din 22 apri­lie 2015, prin care sta­tul urma să achite fir­mei „Bascon­slux” peste 14 mili­oane de lei după ce ar fi efec­tuat lucrări de demo­lare a Sta­dio­nu­lui Repu­bli­can. Prin con­sta­tă­rile Com­ple­tu­lui de Admi­si­bi­li­tate din 12 febru­a­rie 2016, s-a admis con­tes­ta­ţia depusă de MF şi s-a casat deci­zia lui Vale­riu Catan, iar cauza dis­ci­pli­nară a fost trans­misă la exa­mi­nare Ple­nu­lui Cole­gi­u­lui Dis­ci­pli­nar al CSM. Cole­giul a cla­sat cauza în pri­vinţa lui Bivol pen­tru expi­ra­rea ter­me­nu­lui de pre­scri­pţie, dar a con­sta­tat în acţiu­nile jude­că­to­ri­lor CSJ, Iulia Sârcu, Iuli­ana Oprea, Galina Stra­tu­lat şi Ion Druţă, aba­tere dis­ci­pli­nară, aplicându-le „mus­trare”. Catan însă, care teo­re­tic are rolul de a acuza magis­tra­ţii, a con­tes­tat deci­zia prin care jude­că­to­rii au fost pedep­siţi pen­tru mai multe încăl­cări comise în exa­mi­na­rea dosa­ru­lui, ast­fel că CSM, în iulie 2016, a decis înce­ta­rea pro­ce­du­rii dis­ci­pli­nare în pri­vinţa aces­tora.Prin deci­zi­ile ace­lu­iaşi inspector-judecător din februarie-martie 2016 a scă­pat de pedeapsă dis­ci­pli­nară şi Ion Ţur­can, fos­tul preşe­dinte al Jude­că­to­riei sect. Cen­tru, mun. Chi­şi­nău, care, ară­tau datele SIS, a pri­mit mai multe pri­vi­le­gii, inclu­siv o armă de vână­toare, în peri­oada când exa­mina un dosar ce viza per­soana care i-ar fi făcut acele cado­uri. Pe acest dosar, Catan a fost inves­ti­gat şi de CNI, după ce SIS a recla­mat un even­tual con­flict de inte­rese, însă insti­tu­ţia nu a depis­tat încăl­cări.Tot Vale­riu Catan a ţinut să-i ia apă­ra­rea jude­că­toa­rei Maria Iftodi, care, într-o hotă­râre emisă în mai 2015, a făcut tri­mi­tere la decre­tul sem­nat de preşe­din­tele Fede­ra­ţiei Ruse, Vla­di­mir Putin, prin care era ane­xată penin­sula Cri­meea, recu­nos­când prac­tic ali­pi­rea ei, deşi auto­ri­tă­ţile nu au făcut acest lucru. Totuşi, chiar dacă a fost apă­rată de inspectorul-judecător, magis­trata a fost pedep­sită dis­ci­pli­nar de către mem­brii CSM.Con­form rapor­tu­lui Inspe­cţiei Judi­ci­are pen­tru anul 2015, lui Vale­riu Catan i-au fost repar­ti­zate 131 de peti­ţii (cele mai multe din­tre toţi cei 6 inspec­tori care au acti­vat), toate fiind exa­mi­nate. Tot­o­dată, acesta a res­pins 394 de sesi­zări, a res­ti­tuit alte 42, întoc­mind rapoarte în 37 de cazuri. În 3 cazuri, com­ple­tul de admi­si­bi­li­tate a admis rapoar­tele inspectorului-judecător, în alte 12 cazuri le-a res­pins, 22 de cazuri fiind încă în exa­mi­nare.„Banii pen­tru casă au fost obţi­nuţi până în 2009, când eu am venit la CSM. N-are nimic ser­vi­ciul cu con­stru­cţia ei. Eu am vân­dut apar­ta­men­tul, am vân­dut mai multe bunuri pe care le-am avut îna­inte de a intra în fun­cţie. Eu am con­struit casa din surse împru­mu­tate. Tere­nul e al năna­şu­lui, şi el până acum aşteaptă să mă achit cu el. Aici nu au fost bani daţi… Ei au fost la mine când eu am intrat în fun­cţie. Nu merge vorba că eu am făcut un leu măcar ile­gal. Am şi împru­mu­tat bani ca să ter­min con­stru­cţia. Şi aşa şi am rămas dator. Sunt de la părinţi, socri. Cred că nu o să-i mai ceară…”.„În pri­vinţa jude­că­to­ri­lor care au exa­mi­nat dosa­rul pri­vind Sta­dio­nul Repu­bli­can pot să vă spun că în acest caz este vorba des­pre pute­rea lucru­lui jude­cat, pen­tru care R. Mol­dova nu o dată a fost san­cţio­nată pen­tru că noi nu-l res­pec­tăm. Pute­rea jude­că­to­rească e o putere ire­proşa­bilă, sta­bi­lită de Con­sti­tu­ţie, şi dacă este un act de jus­ti­ţie ire­vo­ca­bil, el are putere de lege şi e obli­ga­to­riu pen­tru toţi. Nu putem să ne şter­gem picioa­rele de o hotă­râre ire­vo­ca­bilă. În cazul dlui Ţur­can, pot să vă spun că infor­ma­ţia a fost dis­cu­tată în CSM încă din 2012 şi fap­tul că SIS-ul din 2012 tot scrie şi scrie des­pre Vînaga, deja a 3-a sau a 4-a oară… Pro­ce­dura este tar­divă. Asta este pro­blema. Sunt invo­cate ches­tiuni tar­dive. Plus că SIS-ul a zis că nu răs­punde de pro­bele pe care le pre­zintă. E con­tra­dic­to­riu. Mai mult ca atât, pe acest caz a fost ordo­nanţa pro­cu­ro­ri­lor de a nu începe urmă­ri­rea penală în pri­vinţa lui Ţur­can. Asta a fost de bază pen­tru noi. Jude­că­to­rul a cum­pă­rat acea armă ca per­soană fizică. Ei tot au drep­turi. Arma a fost pro­cu­rată peste vreo 11 luni de la exa­mi­na­rea dosa­ru­lui. Tot­o­dată, jude­că­to­rul a emis o ordo­nanţă, care se emite în baza docu­men­te­lor, ast­fel că el nu a văzut pe niciuna din părţi”.