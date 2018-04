Financial Times: Angajaţii Google denunţă cooperarea cu Pentagonul în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale

Compania Google a decis reanalizarea limitelor aplicaţiilor care utilizează tehnologie de inteligenţă artificială, după ce membri ai personalului au exprimat preocupare că Pentagonul foloseşte aceste servicii pentru identificarea imaginilor obţinute de drone, scrie Financial Times.



Departamentul american al Apărării are un contract care îi oferă acces la serviciul Google privind inteligenţa artificială. Detaliile contractului, dezvăluite luna trecută, au atras atenţia, astfel că acum circulă o petiţie în rândul angajaţilor Google prin care se propune anularea acordului şi asumarea angajamentului de a nu fi produsă "tehnologie militară" în viitor.



"Istoria unică a Google, sloganul său - «Nu fi rău» - şi impactul asupra vieţilor a miliarde de utilizatori fac această companie distinctă", se arată în petiţia dezvăluită iniţial de cotidianul The New York Times. Petiţia avertizează că acordul de coooperare cu armata SUA "ar afecta iremediabil brandul Google şi capacitatea companiei în competiţia atragerii talentelor".



Colaborarea companiei Google cu Pentagonul se desfăşoară în cadrul Proiectului Maven. Departamentul american al Apărării a obţinut astfel acces la tehnologiile comerciale de recunoaştere a obiectelor, pe care un oficial militar le-a numit "pur şi simplu uimitoare". Obiectivul contractului este "amplificarea abilităţilor sistemelor militare de a detecta obiecte", a explicat oficialul citat.



Însă compania Google a explicat că acordul de colaborare cu Pentagonul este "configurat în mod specific pentru a avea obiective nonofensive", "proiectul având rolul de a salva vieţi şi de a feri oamenii să desfăşoare activităţi incomode".



Diane Greene, directorul platformei Google Cloud, le-a oferit asigurări angajaţilor că tehnologia inteligenţei artificiale nu va fi folosită pentru "dirijarea dronelor militare" şi nici pentru "utilizarea de armament". Însă iniţiatorii petiţiei se tem că, prin cedarea tehnologiei inteligenţei artificiale armatei americane, serviciile "ar putea fi folosite uşor la astfel de sarcini".



Proiectul Maven evidenţiază posibilitatea aplicării la scară largă a funcţiilor tehnologiei inteligenţei artificiale oferite de Google, de genul funcţiilor computerizate de asimilare a informaţiilor prin recunoaştere facială ori vocală, accesibile tuturor clienţilor. Compania subliniază că aplicaţia achiziţionată de Pentagon pentru drone foloseşte "software cu surse deschise de recunoaştere a obiectelor, disponibile pentru orice client al serviciului Google Cloud". În plus, compania Google precizează că Departamentul american al Apărării lucrează cu modele "axate doar pe date neclasificate", cu alte cuvinte reţelele platformei online nu sunt destinate specific sarcinilor de tip militar.



Însă, în prezent, sunt reexaminate limitele privind modul de folosire a tehnologiei inteligenţei artificiale. "Este normal ca orice utilizare în scop militar a funcţiilor computerizate de asimilare a informaţiilor să genereze preocupări legitime", subliniază Google, precizând că tema este dezbătută atât la nivel intern, cât şi cu "experţi din exterior" pentru configurarea unor politici adecvate.



Criticii din cadrul Google atrag atenţia că implicarea în aplicaţii de timp militar ori pentru colectarea de informaţii riscă să afecteze imaginea companiei.