NASA a realizat un test esenţial care îi va ajuta să ajungă în siguranţă pe suprafaţa planetei Marte

O paraşută supersonică care va ajuta la amartizarea unei viitoare nave spaţiale a NASA a trecut un test important desfăşurat în atmosfera superioară a Pământului.



Pe 31 martie, ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment) a fost lansată cu o rachetă de la Wallops Flight Facility din Virginia, scrie Space.



Totul a mers conform planului, iar racheta Terrier-Black Brant IX a dus ASPIRE la o altitudine maximă de 51 de kilometri. Paraşuta s-a deschis la scurt timp după aceea, în timp ce se deplasa cu o viteză mai mare decât cea a sunetului.



Testul a avut menirea de a simula condiţiile pe care o navă spaţială le-ar întâlni la intrarea în atmosfera marţiană. Aceasta are densitatea de doar 1% din atmosfera terestră, de aceea ASPIRE a trebuit să ajungă la o altitudine atât de ridicată, unde aerul este mai rarefiat.



ASPIRE a ajuns în Oceanul Atlantic, de unde va fi recuperată. Datele culese cu ajutorul camerelor şi a altor instrumente îi va ajuta pe savanţi să completeze proiectul roverului Mars 2020.



Scopul misiunii (care va fi desigur lansată în 2020) va fi căutarea semnelor de viaţă extraterestră. Vehiculul cu şase roţi, care este bazat pe roverul Curiosity, va analiza rocile şi va colecta mostre pentru o eventuală întoarcere pe Terra (deşi NASA nu are în plan întoarcerea vehiculului pe Terra).



ASPIRE are acum două teste efectuate. Primul a avut loc în octombrie 2017 şi s-a aflat tot la bordul unei rachete Terrier-Black Brant IX. Aici, paraşuta s-a deschis la o altitudine de 42 de km, în timp ce ASPIRE se deplasa cu o viteză de 1,8 mai mare decât viteza sunetului.