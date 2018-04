Mark Zuckerberg: Facebook ar fi trebuit să facă mai mult pentru a preveni folosirea ilegală a datelor utilizatorilor săi

Mark Zuckerberg, fondatorul şi directorul general a Facebook, a declarat că reţeaua de socializare ar fi trebuit să depună mai mult efort pentru a preveni utilizarea ilegală a datelor, după ce firma Cambridge Analytica a colectat datele a peste 50 de milioane de utilizatori în scop electoral, potrivit agenţiei de ştiri Reuters.



"Nu am avut o viziune destul de largă a responsabilităţii noastre şi asta a fost o mare eroare", a declarat şeful Facebook, într-o mărturie scrisă depusă luni înaintea audierii sale în Comisia de Comerţ şi Energie din Camera Reprezentaţilor din Congresul SUA,



"A fost greşeala mea şi îmi pare rău. Am fondat Facebook, conduc (compania), şi sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă acolo", a adăugat Zuckerberg, care urmează să fie audiat în două comisii din Congresul american.



"Este acum clar că nu am făcut destul pentru a împiedica folosirea acestor unelte pentru a face rău ...", se mai arată în mărturia scrisă a şefului Facebook.



În cazul în care explicaţiile lui Zuckerberg privind scandalul Cambridge Analytica nu sunt satisfăcătoare, Congresul ar putea adopta o nouă legislaţie care să reglementeze mai strict activitatea Facebook.



Larry Kudlow, consilier economic al preşedintelui Donald Trump, a refuzat să comenteze dacă, după părerea sa, Administraţia SUA ar trebui să impună noi reglementări privind Facebook.



Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanţă britanică Cambridge Analytica, a anunţat recent firma de socializare online.



Cambridge Analytica a utilizat date sustrase în 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegătorilor americani şi a le trimite reclame politice personalizate.



Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale.