Un grup de cercetători a ajuns la o concluzia că depresia poate afecta permanent creierul

Conform unui nou studiu efectuat de Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) şi condus de Jeff Meyer, depresia clinică, persistentă şi netratată duce la o mai însemnată inflamaţie a creierului.



În studiul publicat recent în The Lancet Psychiatry, cercetătorii au descoperit că acesta este cazul mai ales al celor care au avut depresie pentru mai bine de un deceniu. Noua lucrare este o completare a studiului realizat tot de Meyer în trecut, cu ajutorul căruia a găsit primele dovezi concrete că cei cu depresie clinică suferă de inflamare la nivel cerebral, scrie Futurism.



Noul studiu a mers mai departe, demonstrând pentru prima dată că depresia pe o durată lungă de timp poate cauza schimbări majore şi persistente în creier. Dr. Meyer consideră că acest studiu este util pentru elaborarea tratamentelor în diferitele faze ale depresiei. Acest lucru este important pentru că acum este clar că tratarea depresiei imediat după diagnostic trebuie să fie diferită faţă de tratarea depresiilor mai vechi.



Studiul a examinat 25 de pacienţi care au avut depresie pentru mai bine de zece ani, 25 care sufereau de depresie de mai puţin de un deceniu şi 30 de persoane fără depresie clinică drept grupul de control.



Cercetătorii au măsurat inflamaţia cauzată de depresie utilizând o tehnică specială de tomografie (positron emission tomography - PET) care poate observa anumiţi markeri ai proteinelor numiţi TSPO, pe care celulele imunitare ale creierului le produc din cauza inflamării. Cei cu depresie de lungă durată aveau niveluri cu 30% mai ridicate de TSPO, atunci când au fost comparaţi cu cei cu perioade mai scurte de depresie şi cu participanţii grupului de control.



Mulţi interpretează eronat bolile mintale şi consideră că sunt separate complet de cele fizice, dar acest studiu întăreşte ideea conform căreia o boală precum depresia poate avea consecinţe extrem de grave şi din punct de vedere fizic.



Mai mult, este posibil ca acum depresia să fie tratată ca o boală degenerativă, deoarece afectează creierul progresiv, odată cu trecerea timpului. „O mai mare inflamaţie la nivel cerebral este un răspuns des întâlnit la bolile degenerative pe măsură ce acestea avansează, precum boala Alzheimer sau boala Parkinson”.