Studiu: Cel puţin 55% din suprafaţa oceanelor lumii este exploatată pentru pescuit

Sursa: www.agerpres.ro 02.03.2018 18:43

Peste jumătate dintre oceane sunt exploatate de marile traulere industriale, în special de vasele de pescuit aflate sub pavilion chinez, conform unui studiu publicat joi, care se bazează pe observaţii făcute din spaţiu, ceea ce constituie o premieră, relatează AFP.



Oamenii de ştiinţă, ale căror concluzii sunt prezentate în jurnalul Science, au utilizat informaţii satelitare pentru monitorizarea pescuitului industrial şi au concluzionat că cel puţin 55% din suprafaţa oceanelor lumii sunt din lume era exploatată astfel.



Însă, ''suprafaţa totală pescuită este probabil mai mare", posibil până la 73%, deoarece unele zone ale lumii nu sunt vizibile din cauza lipsei unei bune acoperiri satelitare.



Flota din cinci ţări - Spania, Taiwan, Japonia, Coreea de Sud şi China - reprezintă peste 85% din flota de mari traulere industriale. Jumătate dintre ele sunt sub pavilion chinezesc.



''Oamenii pescuiesc în oceanele planetei de 42.000 de ani însă, până în prezent, nu am avut o imagine de ansamblu cu privire la locul şi momentul în care oamenii pescuiesc'', a subliniat pentru AFP David Kroodsma, director de cercetare şi dezvoltare al ONG-ului american Global Fishing Watch.



Locurile cele mai frecventate de vasele de pescuit sunt în nord-estul Oceanului Atlantic şi în nord-vestul Oceanului Pacific, precum şi în regiunile bogate în nutrienţi din largul Americii de Sud şi al Africii de Vest", potrivit observaţiilor.



Aceste date provin în exclusivitate de la navele de dimensiuni mari echipate cu Sistem de Identificare Automată (SIA), ce permite vizualizarea lor prin intermediul sateliţilor astfel încât să se poată evita coliziunile.



Prin urmare, "navele mici care capturează cea mai mare parte a peştilor prinşi în apele (din zonele) de coastă ale lumii nu sunt recenzate pentru că nu au transmiţătoare satelitare", a dezvăluit Daniel Pauly, profesor universitar la University of British Columbia din Canada, care nu a participat la acest studiu.



Colectarea a miliarde de mesaje de la SIA ale traulerelor industriale între anii 2012 şi 2016 a relevat că suprafaţa planetei vizată de pescuit a fost de patru ori mai mare decât suprafaţa cultivată pentru agricultură.



Potrivit lui Daniel Pauly, datele colectate ar putea contribui la formularea normelor internaţionale pentru reducerea pescuitului ilegal.



"Cred că putem pescui în oceane într-o manieră mult mai sustenabilă decât pescuim în prezent, iar aceste informaţii pot ajuta la acest lucru", a spus Kroodsma.



Industria pescuitului se ridică la 160 miliarde de dolari. Experţii estimează că aproape o treime din stocurile mondiale de peşte sunt prelevate din oceane la o rată nesustenabilă.