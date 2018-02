Un asteroid descoperit recent de NASA se va apropia în această noapte de Pământ

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.02.2018 09:56

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 9 - 10 februarie, un mic asteroid denumit 2018 CB va trece pe lângă Pământ, însă nu va reprezenta niciun pericol pentru omenire.



Conform NASA, asteroidul va trece pe lângă planeta noastră vineri la ora 5:30 p.m. EST (sâmbătă 00:30, ora României) la o distanţă de 64.000 de kilometri. Practic, este o cincime din distanţa dintre Pământ şi Lună.



Distanţa este relativ mică (în termeni astronomici). InVerse notează că obiectul spaţial are între 15 şi 40 de metri şi nu reprezintă un pericol. ''Deşi 2018 CB este relativ mic, ar putea fi mult mai mare decât cel ce s-a prăbuşit în Celeabinsk (Rusia) în urmă cu cinci ani,'' a declarat Paul Chodas, manager al Center for Near-Earth Object Studiee, NASA.''Astfel de asteroizi nu se apropie atât de des de Pământ, poate doar o dată sau de două ori pe an,'' adaugă el.



Surprinzător, însă, este că atât 2018 CB, cât şi alt asteroid ce a trecut pe lângă Pământ săptămâna aceasta, 2018 CC, au fost descoperiţi duminică, 4 februarie. Ambii au fost detectaţi de astronomii din Catalina Sky Survey (CSS) din Arizona.