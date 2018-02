Astronomii au detectat accidental o supernovă rară ce are o vârstă apropiată de cea a Big Bang-ului

Spaţiul este plin de explozii haotice, colosale şi inimaginabile, majoritatea însă nu pot fi detectate de oameni din cauza distanţei.



Recent, un grup internaţional de astronomi au observat accidental explozia unei stele masive, o explozie cunoscută cu denumirea de supernovă superluminoasă (SLSN) Conform InVerse, lumina acestui eveniment cataclismic a călătorit timp de 10,5 miliarde de ani până a ajuns la Pământ, fiind astfel cea mai veche şi îndepărtată supernovă din istorie observată. Ca referinţă, Big Bang-ul a avut loc în urmă cu 13 miliarde de ani



Echipa de specialişti a numit explozia stelară DES16C2nm. Deascoperirea a fost realizată prin intermediul unei colaborări internaţionale în care specialiştii au cartografiat milioane de galaxii pentru a obţine mai multe informaţii despre materia întunecată. Cercetătorii realizau observaţiile obişnuite când DES16C2nm a apărut sub forma unui punct luminos pe radar.



''Nu ne-am gândit că vom realiza o astfel de descoperire în urmă cu 10 ani, când am demarat proiectul,'' a declarat coautorul lucrării Bob Nichol din cadrul Institute of Cosmology and Gravitation. Astronomii observă câteva sute de supernove anual, dar SLSN-urile sunt extrem de rare.



Prima supernovă superluminoasă a fost detectată în 1998. În prezent, specialiştii consideră că doar stelele ce au o masă de 40 de ori mai mare decât cea a Soarelui se pot transforma în SLSN-uri.