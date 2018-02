Au fost descoperite molecule organice într-o galaxie pitică apropiată de Calea Lactee

În urma studierii unei galaxii pitice din apropiere, astronomii au detectat molecule organice de dimensiuni mari. Descoperirea sugerează că bazele chimice ale vieţii s-ar putea forma şi în locuri mult mai primitive din galaxia noastră.



Moleculele organice complexe ce sunt compuse din carbon şi alte elemente, precum oxigenul sau hidrogenul, sunt comune în Calea Lactee, însă până în prezent specialiştii nu erau siguri dacă se pot forma şi în galaxiile pitice precum Marele Nor al lui Magellan.



Conform Science Magazin, în interiorul galaxiei se formează stele lent, aşadar compoziţia chimică din interior este relativ primitivă faţă de cea din Calea Lactee, elemente precum carbonul sau oxigenul sunt relativ rare. Astronomii au utilizat telescopul cu unde radio denumit Atacama Large Milimeter/submillimeter Array (ALMA) pentru a căuta molecule organice din cadrul Marelui Nor a lui Magelan amplasat la 160.000 de ani lumină de Pământ.



În două regiuni de formare a stelelor din galaxie, ALMA a detectat semnale ale moleculelor organice complexe, inclusiv eter dimetilic şi metilformiat care nu au fost detectate în afara galaxiei noastre. Compoziţia chimică din Marele Nor a lui Magellan este similară cu cea pe care o avea Calea Lactee în primele faze de la formare.