NASA va duce înapoi o bucată din planeta Marte după milioane de ani de la desprindere

O rocă denumită SaU008 are cea mai impresionantă biografie din întregul sistem solar. S-a format şi a petrecut miliarde de ani pe Marte, înainte ca un impact să-l arunce în spaţiu, unde a mai stat mai mult de un milion de ani. Însă, în 1999 a lovit Pământul. În 2020, NASA va duce roca înapoi pe Marte.



NASA a anunţat recent că o bucată dintr-un meteorit va călători pe Marte în 2020 alături de un rover programat să fie lansat în iulie acelaşi an. Conform InVerse, deşi unii ar putea crede că membrii NASA doresc să ducă roca înapoi de unde provenea iniţial, odată ajuns pe Planeta Roşie, roverul va pulveriza roca pentru a-şi calibra instrumentele laser denumite SHERLOC.



Meteoriţii de pe Marte sunt extrem de rari, până în prezent fiind confirmate aproximativ 200 de specimente pe Pământ. Însă distrugerea pietrei are o cauză nobilă: calibrarea laserului pentru ca NASA să poată studia alte roci de pe planeta Marte. Roverurile trimise anterior au utilizat obiecte terestre, precum metale sau sticlă, pentru calibrarea instrumentelor.



''Studiem lucrurile la o scală atât de mică încât cea mai simplă greşeală ar putea provoca schimbarea temperaturii sau chiar blocarea roverului în nisip,'' a declarat Luthen Beegle, principalul investigator din cadrul NASA.