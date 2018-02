O echipă de cercetători va explora stratul gros de gheaţă al Antarcticii

În Antarctica, există un ecosistem care a stat ascuns sub calota glaciară timp de 120.000 de ani. În iarna trecută a emisferei sudice, în iulie, un iceberg masiv s-a rupt de stratul de gheaţă, iar o zonă de peste 5.800 de kilometri pătraţi a fost expusă luminii solare pentru prima dată după o perioadă extrem de îndelungată.



O echipă de cercetători de la British Antarctic Survey (BAS) vor explora ecosistemul marin care s-a aflat sub calota glaciară, scrie Science Alert.



Savanţii se vor deplasa rapid întrucât este posibil ca ecosistemul să fi suferit deja schimbări din cauza expunerii la lumină. „Este important să ajungem acolo rapid înainte ca schimbările de mediu să se producă, pe măsură ce lumina pătrunde în apă şi noi specii încep să colonizeze”, a precizat Katrin Linse, biolog la BAS. „Nu ştim nimic despre el, a fost acoperit cu gheaţă care are o grosime de mai multe sute de metri”.



Expediţia va dura trei săptămâni şi va include colectarea de specii de animale, microbi, plancton, sedimente şi mostre de apă. De asemenea, studiul va include şi posibilele mamifere marine şi păsări care pot migra în zona nou expusă. „Mergem într-o zonă unde nu ştim ce vom găsi, iar acest lucru este incitant”, a precizat Linse pentru BBC News Radio. „Mă aştept să găsesc specii similare cu cele găsite la mari adâncimi, care nu se hrănesc cu fitoplancton”.



Gheţarul care s-a descprins, numit A-68, are o masă de 1 trilion de tone şi a început desprinderea de calota glaciară Larsen C, odată cu apariţia unei crăpături în anii '60. Aceasta s-a extins şi s-a adâncit lent şi treptat, până când a crescut ritmul în 2016 şi în 2017. În iulie, desprinderea a fost totală, lăsând fără protecţie ecosistemul de sub el, adaptat la întuneric.