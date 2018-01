LIVE

Eveniment astronomic rar: Super Luna albastră sângerie va putea fi admirată astăzi

Sursa: jurnal.md Foto: NASA 31.01.2018 13:36

Pe 31 ianuarie pe cer vor avea loc trei fenomene cosmice: apariţia unei luni albastre, o elipsă de lună şi perigeu lunar. Cele trei fenomene concomitente au fost denumite ''superluna albastră sângerie'''. Evenimentul a mai avut loc anterior în anul 1866.



Fenomenul de Luna Albastră se produce atunci când au loc două luni pline în aceeaşi lună calendaristică. Atunci când luna trece prin faţa Pământului are loc eclipsa de lună, iar superluna se produce atunci când perigeul lunii coincide cu momentul lunii pline.



În timpul superlunii, satelitul natural al Pământului va fi cu 14% mai luminos decât de obicei, iar fenomenul de lună sângerie se produce atunci când luna aflată în umbra Pământului capătă o culoare roşiatică.



Pe 1 ianuarie a avut loc prima lună plină din ianuarie, iar a doua va avea loc în 31 ianuarie sau 1 februarie, în funcţie de locul în care se află privitorul.



Întregul fenomen va dura aproximativ o oră şi 15 minute, informează The Guardian.



Conform Space, pe 31 ianuarie, Luna Albastră nu va putea fi vizibilă din toate regiunile planetei, deoarece a doua lună plină va fi vizibilă în aceste regiuni abia pe 1 februarie. Fenomenul va fi vizibil pe toată perioada în Alaska, Hawaii, America de Nord, Asia şi Australia. Superluna Albastră nu va putea fi vizibilă în Republica Moldova, însă doritorii pot să vizioneze online întregul eveniment.



NASA va furniza imagini live cu evenimentul începând cu ora 5:30 am EST (12:30 ora Moldovei). În ţara noastră, fenomenul devine vizibil doar când Luna începe să iasă din umbra Pământului, după ora 17:11. Eclipsa se încheie la 18:09, potrivit www.astro-urseanu.ro.



Specialiştii NASA susţin că evenimentul le va oferi oportunitatea de a studia momentul în care suprafaţa lunii se răceşte rapid. ''În întuneric, pot fi observate multe cratere şi structuri mult mai în detaliu,'' a declarat Paul Hayne din cadrul Laboratorului pentru Astrofizică din cadrul Universităţii din Colorado.