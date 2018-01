Un dinozaur unic a fost descoperit în China; Cercetătorii au fost surprinşi de penajul colorat al acestuia

Dinozaurul de dimensiunea unei raţe care trăia acum 161 de milioane de ani era o prezenţă impresionantă datorită culorilor sale curcubeu, conform unui nou studiu realizat de o echipă mixtă de cercetători chinezi şi americani.



Penajul era colorat în zona capului, a aripilor şi a cozii, conform analizelor asupra melanosomului, partea din celule care conţine pigmentul, scrie Live Science.



„Prezervarea dinozaurului este incredibilă - am fost uimiţi când am văzut nivelul de detaliu pe care l-am putut observa în pene”, a precizat Chad Eliason, co-autor al studiului şi cercetător la Field Museum din Chicago.



Fosila a fost găsită de un fermier în nord-estul provinciei chineze Hebei, iar Muzeul Paleontologic Liaoning din China a obţinut-o în 2014. Datorită culorilor acesteia, a fost numită Caihong juji, care este expresia mandarină pentru „curcubeu cu creastă mare”.



Melanosomurile din celule au putut fi observate cu o tehnică de ultimă generaţie numită SEM (scanning electron microscope), cu ajutorul căreia se poate observa structura acestor părţi celulare. În funcţie de acestea, se poate determina ce culoare a avut respectivul material, chiar dacă aceasta s-a pierdut odată cu trecerea timpului.



C. juji nu este primul dinozaur descoperit care a avut pene colorate. Microraptor, un dinozaur cu patru aripi, avea de asemenea pene colorate, dar a trăit la 40 de milioane de ani după C. juji, astfel, noul dinozaur identificat este cel mai vechi de acest tip. Mai mult, acesta este cel mai vechi animal care are pene asimetrice, care ajută păsările actuale la zbor. Dar spre deosebire de păsările de astăzi, C. juji avea penele asimetrice în coadă, iar cercetătorii au precizat că cel mai probabil acesta nu putea zbura şi îşi folosea penele pentru a ţine de cald şi a atrage parteneri.



Această trăsătură este unică, atât la păsări, cât şi la dinozauri, ceea ce poate sugera că penele cozii au avut un rol în zborul controlat de la începutul evoluţiei acestui comportament. Unele trăsături nu sunt atât de neubişnuite, precum creasta osoasă a capului, care seamănă cu cea a altor dinozauri.



„Această combinaţie de trăsături este neobişnuită”, a precizat Julia Clarke, profesoară de paleontologie a vertebratelor de la Universitatea Texas din Austin.