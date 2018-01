Jocul Pokemon Go va fi lansat în China

Sursa: www.news.ro Foto: poză simbol 02.01.2018 23:09

Jocul Pokemon Go va fi lansat în China, după ce compania americană Niantic a stabilit un acord cu NetEase, o companie din această ţară, scrie BBC.



Reprezentanţii Niantic au făcut anunţul pentru The Financial Times, fără a preciza, însă, data la care va avea loc lansarea jocului în China.



Potrivit legislaţiei chineze în privinţa conţinutului online, firmele străine trebuie să îşi găsească parteneri locali dacă vor să se lanseze în mediul digital în această ţară.



John Hanke, director executiv al Niantic, a spus că această companie intenţionează în mod „categoric” să îşi lanseze jocurile în China – cea mai mare piaţă a telefoanelor mobile din lume.



Potrivit lui Hanke, lansarea cu succes a jocului Pokemon Go în 2016 şi popularitatea extraordinară dobândită de acesta a crescut considerabil veniturile companiei Niantic, care se află acum într-un moment potrivit pentru a se extinde.



În plus, recent, compania a primit 200 de milioane de dolari de la investitori care vor alimenta, de asemenea, expansiunea companiei.



Pokemon Go presupune ca jucătorii să îşi folosească telefoanele mobile inteligente pentru a găsi şi a prinde personaje din acest univers, deplasându-se în lumea reală. Apoi, folosesc personajele „capturate” pentru a intra în competiţie cu alţi jucători. Prin realitatea augumentată, jucătorii pot vedea personajele prin intermediul camerelor de fotografiat ale telefoanelor mobile.



Numărul de jucători a scăzut considerabil după lansarea jocului, dar potrivit lui John Hanke, a rămas „un nucleu stabil” de jucători care continuă să joace Pokemon Go.



Următorul joc important pe care Niantic plănuieşte să îl lanseze, pe aceleaşi principii ale realităţii augmentate, este inspirat de din universul „Harry Potter”. Potrivit lui John Hanke, acest joc, care va fi lansat în a doua jumătate a anului 2018, are potenţialul de a fi pe placul unui public larg.



În acest an, Niantic ar putea avea de-a face cu o competiţie în creştere din partea companiilor Google, Apple, Facebook şi Snap, care au creat instrumente de realitate augumentată pentru dezvoltatori. În plus, în China, site-ul de comerţ electronic Alibaba a anunţat că plănuieşte să folosească realitatea augumentată pentru a veni în sprijinul partenerilor comerciali.