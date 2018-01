Asteroidul cu forma unui craniu se va apropia de Pământ în 2018

În 2018, un obiect ciudat din Sistemul Solar se va apropia de Pământ pentru a doua oară. Anterior, obiectul a fost observat în 2015, de aici provenind şi denumirea de 2015 TB145, denumit şi asteroidul Halloween.



Obiectul are o formă ciudată, asemănătoare cu cea a unui craniu în anumite condiţii. Conform Science Alert, anterior a vizitat Pământul pe 31 octombrie 2015, iar specialiştii consideră că ar fi de fapt o cometă moartă.



În timpul vizitei din 2015, cometa s-a aflat la cea mai apropiată distanţă de Pământ (486.000 de km) pe care o va mai atinge doar peste 500 de ani. Obiectul nu îşi face apariţia doar de Halloween, în 2018 acesta se va apropia de Pământ la începutul lui noiembrie, însă distanţa va fi mult mai mare decât cea din 2015.





Prin intermediul telescoapelor, specialiştii au reuşit să analizeze obiectul în timpul apropierii din 2015. ''Obiectul măsoară în jur de 625-700 de metri şi are o formă uşor eliptică, turtită, axa de rotaţie fiind uşor perpendiculară cu cea a Pământului,'' a declarat Pablo Santos-Sanz din cadrul Institutului de Astrofizică din Andaluzia.



Obiectul nu a putut fi descoperit înaintea anului 2015, deoarece în cea mai mare parte a timpului se află în spatele planetei Marte. Trăsăturile obiectului sugerează că acesta a fost cândva o cometă, care în prezent este doar o rocă moartă ce zboară prin spaţiu.