YouTube schimbă regulile: Programul care le permite creatorilor de videoclipuri să obţină bani din filmele pe care le postează

Platforma YouTube, deţinută de compania Google, va schimba regulile privind remunerarea creatorilor de conţinuturi video, după ce, în ultimul an, a stârnit mai multe polemici, cu clipuri controversate ale unor vloggeri celebri, informează Le Monde.



Programul Google Preferred, care preselecţionează canalele cele mai adecvate pentru companiile de publicitate, va face o triere a conţinuturilor video, după ce platforma YouTube a înregistrat mai multe derapaje, cu clipuri ce prezentau, de exemplu, glume antisemite, desene animate violente dedicate copiilor şi imagini ale unor cadavre.



Printre celebrii vloggeri de pe platforma YouTube care au stârnit controverse se numără PewDiePie şi, mai recent, Logan Paul.



În acest context, Google a anunţat, marţi, pe două dintre blogurile sale, o serie de măsuri care vizează remunerarea creatorilor de conţinuturi video, sperând astfel să contraatace tendinţa actuală de a recurge la clipuri şocante pentru a avea cât mai multe vizualizări şi a obţine astfel mai mulţi bani.



Principala modificare priveşte Google Preferred, programul publicitar cel mai eficient al YouTube, care are în vedere creatorii de conţinuturi cu cele mai mari audienţe şi un public cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani.



Astfel, pentru a putea beneficia de venituri publicitare asociate, fiecare videoclip ar trebui să fie vizionat în prealabil şi validat de un moderator uman.



Această schimbare de politică va deveni efectivă la mijlocul lui februarie în SUA şi la sfârşitul lui martie în alte 15 ţări vizate, printre care şi Franţa.



Pe 10 ianuarie, YouTube l-a eliminat pe Logan Paul, un vlogger foarte popular, din programul Google Preferred, după ce acesta a filmat trupul unui bărbat care se sinucisese de puţin timp.



Platforma video a fost criticată pentru lipsa de reacţie, după ce clipul, publicat pe 31 decembrie pe canalul lui Logan Paul, care are 15 milioane de abonaţi, a rămas online peste 24 de ore.



O altă modificare priveşte YouTube Partner Program - un program care permite creatorilor de conţinuturi video să obţină bani din filmele pe care le realizează -, care nu va mai fi accesibil pe criterii de audienţă, ci de abonare. Până în prezent, un creator de conţinut video trebuia să cumuleze 10.000 de vizualizări în 12 luni pe tot canalul său pentru a beneficia de acest program. Însă modul de contabilizare al vizualizărilor era unul contestat, algoritmul care stătea la baza acestuia nefiind unul cunoscut.



Potrivit noilor reguli, pentru a beneficia de acest program, creatorii trebuie să aibă minimum 1.000 de abonaţi, iar conţinuturile lor să fie vizionate minimum 4.000 de ore. Proprietarii platformei speră ca astfel să favorizeze creatorii de conţinut "care contribuie pozitiv la dezvoltarea comunităţii", au explicat oficiali ai Google.



Nu în ultimul rând, YouTube vrea să facă mai transparente relaţiile între companiile de publicitate şi creatorii de conţinuturi, permiţând firmelor să evalueze pertinenţa videoclipurilor în care le apar reclamele. În februarie 2017, după ce a publicat un video în care făcea o glumă antisemită, Felix « PewDiePie » Kjellberg, considerat la acel moment cel mai popular vlogger de pe platforma YouTube, a pierdut un contract cu compania Disney.