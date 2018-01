Apple ar putea lansa un competitor pentru Netflix în 2018

01.01.2018

Apple ar putea lansa un competitor pentru Netflix în 2018, scrieVentureBeat, după ce gigantul american a realizat deja două show-uri proprii, respectiv ”Carpool Karaoke” şi ”Planet of the Apps” şi a cumpărat drepturile intelectuale pentru altele.



Cele două show-uri sunt disponibile gratuit pentru abonaţii serviciului muzical Apple Music, însă nu pot fi vizionate prin iTunes.



Apple a angajat câţiva foşti directori de producţie din cadrul Sony Pictures pentru a-şi creşte conţinutul video disponibil pe platformele sale, arăta Reuters în iunie, şi a instituit un fond de dezvoltare de un miliard de dolari pentru producţii video la Hollywood, scria în luna august Wall Street Journal.



Apple a făcut deja o achiziţie în domeniu: a cumpărat drepturile pentru un serial SF realizat de către Ronald D. Moore, care a lucrat anterior la trei serii Star Trek şi a re-ecranizat Battlestar Galactica, potrivit Variety.



De asemenea, Apple a dat undă verde reînvierii seriei ”Amazong Stories”, realizată de către Steven Spielberg şi va realiza şi o dramă care le are ca protagoniste pe Jennifer Aniston şi Reese Witherspoon, scria tot Variety în noiembrie.



Spre comparaţie, Netflix a investit în acest an 6 miliarde de dolari şi plănuieşte creşterea sumei la 7 miliarde. De asemenea, Amazon a investit 4,5 miliarde de dolari în 2017, în vreme ce HBO a cheltuit 2 miliarde de dolari.



HBO este parte a concernului Time Warner, care este pe cale de a fi preluat de către operatorul telecom AT&T pentru 85 de miliarde de dolari. Autorităţile americane se opun tranzacţiei.



De asemenea, şi Hulu realizează acum seriale proprii. La rândul său, Hulu este pe cale să intre în parohia Disney, care cumpără o parte din imperiul media al mogulului de presă Rupert Murdoch.