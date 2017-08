Vitamina C ar putea fi mai importantă decât s-a crezut anterior; Ar putea trata leucemia

După ample studii, cercetătorii au ajuns la concluzia că vitamina C ar putea combate efectul unei gene mutante care provoacă creşterea necontrolabilă a celulelor stem şi poate declanşa apariţia leucemiei mieloide acute (AML).



AML este un cancer agresiv al celulelor albe din sânge, care afectează, de obicei, persoanele în vârstă. Se crede că unele cazuri de leucemie sunt cauzate de o mutaţie a genei Tet Methylcytosine Dixoygenase 2 (TET2). Această genă ajută celulele să se maturizeze în celule albe specializate. Mutaţia poate duce însă la o creştere incontrolabilă a celulelor canceroase care conduc la apariţia leucemiei.



Cercetatorii au folosit şoareci pentru a vedea dacă vitamina C poate restabili funcţiile genei TET2 şi poate încetini progresia leucemiei. Aceştia au descoperit în urma cercetării că utilizarea unor doze mari de vitamina C (intravenous) poate suprima, de fapt, creşterea celulelor stem de cancer leucemic la şoarecii implantaţi cu linii celulare de la pacienţi diagnosticaţi cu leucemie.