Noi zvonuri despre viitorul iPhone 8

Se pare că ne apropiem de lansarea viitorului model iPhone deoarece zvonurile sunt tot mai dese şi mai multe.



2017 este un an aniversar pentru Apple deoarece se împlinesc 10 ani de la lansarea primului smartphone dezvoltat de companie. Mai multe articole disponibile în mediul online sugerează faptul că noul model iPhone va purta un nume aniversar sub forma iPhone Edition sau iPhone X pentru a celebra a 10-a aniversare dar nu avem nici o informaţie oficială.



Specificaţii tehnice



Mai multe companii telecom au prezentat pe site-urile acestora informaţii relevante referitoare la viitorul iPhone aşa că ne putem face o idee despre designul sau specificaţiile tehnice.



Viitorul model iPhone 8 va folosi un ecran OLED edge-to-edge cu diagonala de 5,8 inci şi curbură 2,5D, fără prea multe margini, atât laterale cât şi superioare sau inferioare. Acesta va fi primul telefon lansat de Apple care va avea suport pentru încărcare wireless şi va avea securitate îmbunătăţită prin scanare facială. Partea frontală foloseşte un design nou, un design asemănător cu modele precum Sharp Aquos S2, camera frontală şi seznorii se vor îmbina cu ecranul pentru a oferi utilizatorului mai mult spaţiu.



512GB spaţiu intern de stocare



Alte detalii tehnice mai includ 3GB capacitate a memoriei RAM, până la 512GB spaţiu intern de stocare, senzor Touch ID, va rula sistemul de operare iOS 11 care va avea o versiune Siri mai îmbunătăţită şi suport pentru plăţi P2P. iPhone 8 va fi disponibil în mai multe versiuni de culoare precum negru, argintiu şi auriu.



Lansare şi preţ



Conform celor mai recente informaţii publicate de Forbes, Apple Insider, iGeneration, Bloomberg, The New York Times sau Korea Herald, viitorul smartphone iPhone 8 dezvoltat de Apple va fi lansat pe 12 Septembrie iar preţul de lansare va fi mult mai mare faţă de preţul de lansare al modelelor iPhone 6 sau iPhone 7.



Persoanele care vor dori să achiziţioneze viitorul model iPhone vor trebui să scoată din buzunar cel puţin 1.000$ pentru modelul de bază cu 128GB spaţiu intern de stocare. Ne-am fi putut aştepta la asta deoarece şi Samsung a făcut o astfel de mişcare odată cu lansarea noului Galaxy Note 8.



Phabletul Samsung Galaxy Note 8, varianta dual SIM cu 64GB spaţiu intern de stocare este disponibil la eMag la un preţ de 4.500 de lei.