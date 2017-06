NASA a creat un oblon care va bloca lumina stelelor; Ce rol va mai avea construcţia

Când vrei să vezi ceva şi soarele îţi intră în ochi, pui mâna la frunte pentru a bloca lumina. Acelaşi principiu a fost folosit de NASA. Lumina stelelor afectează abilitatea telescoapelor de a vedea clar. Pentru a rezolva această problemă, cercetătorii au creat un dispozitiv care are aceeaşi funcţie ca mâna care blochează soarele.



Astronomii prezic că pentru fiecare stea observată în cosmos există cel puţin o planetă care o orbitează. Stelele sunt mult mai luminoase ca planetele, astfel, în multe cazuri, sarcina de a observa o planetă este imposibilă chiar şi cu cele mai capabile telescoape, scrie Curiosity.



Soluţia cercetătorilor de la NASA este simplă: blocarea luminii stelare. Astfel, aceştia au construit un dispozitiv numit starshade care are un diamteru de câţiva zeci de metri şi care este plasat la mii de metri distanţă de telescop.



Starshade are o formă de floare, ale cărei „petale” sunt utile pentru o absorbţie a luminii mai bună şi o imagine mai clară. De asemenea, această formă este utilă pentru lansarea în spaţiu, întrucât se poate strânge când părăseşte pământul şi se poate desface cu uşurinţă când ajunge în spaţiu.