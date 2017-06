Modulul gonflabil BEAM funcţionează cu succes de un an pe orbită

Modulul gonflabil BEAM, care a fost ataşat anul trecut la Staţia Spaţială Internaţională (ISS), a demonstrat că îi protejează pe astronauţi de micrometeoriţii de pe orbită, iar NASA are în vedere, pentru perioada următoare, testarea modulului şi în ceea ce priveşte protejarea astronauţilor faţă de radiaţii, în vederea folosirii sale în viitoare misiuni dincolo de orbita terestră, conform SPACE.com.



Construit de firma americană Bigelow Aerospace, modulul BEAM (Bigelow Expandable Activity Module), are o greutate de 1,4 tone şi a fost transportat la avanpostul orbital de capsula Dragon, a companiei SpaceX, la 10 aprilie 2016. După câteva zile a fost fixat pe ISS cu ajutorul braţului telecomandat al staţiei.



Senzorii din interiorul BEAM sunt concepuţi să detecteze eventualele impacturi externe cu micrometeoriţi şi fragmente de deşeuri spaţiale, iar datele adunate de-a lungul ultimului an indică faptul că a rezistat fără probleme. Astronauţii au pătruns în acest habitat pentru a aduna datele, dar nu au ocupat modulul BEAM în mod continuu pe perioade mai mari de timp.



Capsula gonflabilă fabricată din kevlar, material termoplastic extrem de rezistent, se bazează pe concepte elaborate de NASA în anii 1990 şi dezvoltate ulterior de firma creată în urmă cu 15 ani de omul de afaceri Robert Bigelow. El a plasat deja pe orbită module gonflabile nelocuite în 2006 şi 2007, iar în 2013 a încheiat un contract de 17,8 milioane de dolari cu NASA pentru construirea BEAM în vederea testării unor habitate spaţiale mai uşoare.



Conform NASA, astfel de module gonflabile pot îndeplini roluri importante pentru construcţia unor baze pe Lună şi Marte în viitorul apropiat.



Cercetătorii NASA vor continua să monitorizeze comportamentul modulului la impactul cu micrometeoriţii de pe orbită, dar accentul se va muta asupra verificării rezistenţei acestuia la radiaţii. În viitoarele misiuni dincolo de orbita terestră astronauţii vor fi expuşi la niveluri mai mari de radiaţii decât în misiunile pe ISS, unde sunt încă protejaţi de câmpul magnetic terestru.



Un mare avantaj al acestui modul constă în faptul că ocupă mult mai puţin spaţiu decât un modul clasic: dezumflat, poate încăpea într-un cilindru de 1,7 metri lungime şi 2,3 metri diametru. Desfăşurat, îşi creşte volumul fiind umflat cu aer respirabil, ajungând la 16 metri cubi, echivalentul unei camere mici.



Fermă în spaţiu, centru medical, laborator sau locuinţă sunt utilizări pe care le-ar putea avea un astfel de modul, susţinea Robert Bigelow înainte de lansarea de anul trecut.