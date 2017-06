Sarcina după un cancer de sân nu creşte riscul de recidivă

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: AP 03.06.2017 19:33

Femeile care au avut cancer de sân renunţă la sarcină de multe ori, de teama să nu crească riscul de recidivă a bolii. Dar un studiu care a implicat peste 1.200 de femei, prezentat sâmbătă la o reuniune a American Society of Clinical Oncology (Societatea Americană de Oncologie Clinică, ASCO) la Chicago, arată acum că ele ar putea să aibă un copil fără a creşte riscul revenirii cancerului, relatează Reuters.



''Aceste constatări oferă reasigurări supravieţuitoarelor cancerului de sân că a avea un copil după un diagnostic de cancer de sân poate să nu crească riscul de recidivă", a spus dr. Erica Mayer, expert în cancer de sân de la Dana Farber Cancer Institute, vorbind în numele ASCO.



Dintre toate pacientele care au supravieţuit unui cancer, este cel mai puţin probabil ca femeile care au avut cancer mamar să aibă un copil după un astfel de diagnostic, în mare parte din cauza temerilor că producţia ridicată de hormoni în timpul sarcinii ar putea determina celulele cancerigene latente să înceapă să crească.



Aceasta este o preocupare deosebită pentru femeile cu cancer de sân cu nivel ridicat de receptori de estrogen (ER-pozitiv), care este alimentat de hormonul estrogen. Femeile cu aceste tipuri de cancer iau blocante de estrogen timp de cinci şi, uneori, 10 ani pentru a ţine cancerul sub control. Pentru aceste femei, sarcina ar însemna să ia o pauză de la terapie, care s-a dovedit a bloca o recidivă.



Studiul a inclus 1.207 femei sub 50 de ani care au fost diagnosticate cu cancer de sân non-metastatic înainte de 2008. Cele mai multe (57 la sută) au avut cancer de sân ER-pozitiv. Din total, 333 de femei au rămas însărcinate. Fiecare dintre aceste femei a fost comparată cu trei femei cu cancere similare care nu au rămas gravide.



După aproximativ 10 ani de urmărire, nu a existat nici o diferenţă semnificativă în reapariţia cancerului între femeile care au avut un copil şi cele nu au avut unul.



Constatările noastre confirmă faptul că sarcina după un cancer de sân nu ar trebui descurajată, chiar şi în cazul cancerului ER-pozitiv, a spus dr. Matteo Lambertini de la Institutul Jules Bordet din Bruxelles, care a condus studiul.



În rândul femeilor cu cancere de tip ER-pozitiv, nu a existat nicio diferenţă în rata de supravieţuire. La femeile ale căror forme de cancer nu erau alimentate de estrogen, cele care au rămas însărcinate au avut riscuri de a muri mai mici cu 42% decât cele care nu au rămas gravide, sugerând că sarcina poate proteja de fapt împotriva reapariţiei bolii, a spus Lambertini.



Mai multe cercetări sunt necesare pentru a înţelege efectele sarcinii la femeile ale căror cancere de sân sunt HER2 pozitiv — ceea ce înseamnă că acestea poartă proteine care le fac mai agresive — sau la femeile care moştenesc mutaţii în genele BRCA, au spus cercetătorii.