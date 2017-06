Facebook va utiliza softuri care vor monitoriza conţinutul extremist

Sursa: jurnal.md/Mediafax

Reprezentanţi ai Facebook au anunţat, joi, că reţeaua de socializare va utiliza softuri de inteligenţă artificială care vor permite identificarea şi eliminarea mesajelor extremiste, informează publicaţia The New York Times.



Ca răspuns la plângerile legate de incapacitatea Facebook de a controla mesajele extremiste de pe platforma de socializare, reprezentanţii reţelei de socializare au anunţat că vor dezvolta programe care se bazează pe inteligenţa artificială menite să descopere mesajele cu conţinut extremist. Monika Bickert, director în cadrul Departamentului de Management al Politicilor Globale a companiei Facebook, a anunţat că speră ca acest program să se dezvolte foarte mult în timp.



Una dintre funcţiile pe care această tehnologie le acoperă o reprezintă identificarea conţinutului care contravine termenilor de utilizare a reţelei de socializare, precum mesaje postate de grupuri extremiste, crime sau postări cu tentă rasistă.



Reprezentanţii Facebook au anunţat că sistemele care folosesc inteligenţa artificială vor ajunge să recunoască cuvinte sau expresii cheie folosite de organizaţiile teroriste. Acelaşi sistem va identifica utilizatorii care frecventează pagini sau grupuri ce promovează mesaje extremiste sau care îşi crează conturi false pentru a răspândi astfel de mesaje.



Facebook a fost criticat în trecut pentru că nu ar depune suficient efort pentru monitorizarea mesajelor cu tentă extremistă.



În luna mai, prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a cerut companiilor care deţin reţele de socializare, inclusiv Facebook, să contribuie mai intens la monitorizarea şi stoparea grupurilor extremiste.



”Nu putem lăsa ideologia radicală să aibă suficient spaţiu încât să se dezvolte, iar acest spaţiu este oferit de internet şi de reţelele de socializare”, a declarat prim-ministrul britanic după atentatul de la Manchester, care a lăsat în urmă 22 de morţi.



J.M. Berger, cercetător în cadrul Centrului Internaţional pentru Contraterorism de la Haga, susţine că cea mai mare provocare pentru companiile precum Facebook o reprezintă definirea mesajelor teroriste.



”Problema este cum vom defini ce este extremist şi ce nu. Dacă utilizatorii dezbat despre Al-Qaida sau Stat Islamic, nu înseamnă automat că sunt jihadişti”, a afirmat Berger.