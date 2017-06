iPhone 8 apare în noi imagini spion; Designul cu display edge-to-edge este confirmat din nou

FOTO

Având în vedere cantitatea de scurgeri de informaţii legate de noile iPhone-uri care urmează să fie lansate în toamna acestui an, sunt puţine şanse ca acestea să nu includă măcar un sâmbure de adevăr. De asemenea, similarităţile dintre acestea sugerează că Apple pregăteşte într-adevăr un iPhone 8 pentru lansare în 2017, care va intra în oferta sa de smartphone-uri alături de cele două modele S care erau aşteptate în mod normal după lansarea generaţiei iPhone 7 de anul trecut.Noile informaţii vin de pe Reddit, unde un utilizator de pe canalul /iphone a publicat două imagini în care pot fi văzute destul de clar componente pentru noua generaţie de smartphone-uri Apple. Avem astfel imagini cu protecţia de sticlă pentru partea din faţă a noului iPhone 8, capacul de pe spatele telefonului, care va fi realizat din sticlă de data aceasta, cât şi protecţia pentru sistemul dual-camera orientat pe verticală.Cea de-a doua imagine prezintă coponentele noului iPhone 8 alături de carcasele metalice ale presupuselor modele iPhone 7S şi iPhone 7S Plus, care vor păstra designul generaţiei de anul trecut şi vor include componente mai puternice şi probabil câteva funcţii noi exclusive.Concluziile care pot fi trase de pe baza acestor noi imagini, în cazul în care se dovedesc a fi reale, sunt că iPhone 8 pare să vină cu un display edge-to-edge, similar cu cea am văzut deja pe Samsung Galaxy S8, LG G6 şi Essential Phone. În partea de sus a acestuia, Apple va decupa o zonă pentru camera frontală şi difuzorul pentru apeluri, în timp ce dimensiunile dispozitivului vor fi similare cu cele ale lui iPhone 7/7S (fără plus), în ciuda faptului că display-ul va fi mai mare decât cel al lui iPhone 7/7S Plus.