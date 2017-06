Un studiu recent indică o foarte plauzibilă cauză a apariţiei autismului

Cercetătorii au observat că expunerea la o cantitate mare de zinc şi plumb în timpul sarcinii poate duce la această condiţie.



Cercetătorii din New York au analizat dinţii bebeluşilor din 16 perechi de gemeni identici din Suedia. Cel puţin unul dintre copiii din fiecare pereche fusese diagnosticat cu o tulburare de spectru autist până la împlinirea vârstei de 18 ani, scrie Gândul.



Oamenii de ştiinţă au găsit o diferenţă în ceea ce priveşte asimilarea de metale între bebeluşii cu autism şi cei care nu au dezvoltat această afecţiune.



Această cercetare este prima care găseşte o legătură concretă care arată impactul pe care mediul înconjurător îl are în cazul apariţiei autismului, independent de factorii genetici.



„Cercetările făcute până acum în legătură cu această boală au identificat numai influenţa factorilor genetici, care nu pot fi schimbaţi. Studiul nostru este un important pas înainte în ceea ce priveşte înţelegerea modului în care factorii de risc ce pot fi modificaţi, cum ar fi expunerea la substanţele poluante din mediu şi dietele deficitare, le au asupra dezvoltării copilului şi să identificăm perioadele în care aceste expuneri sunt cel mai periculoase”, a explicat mediucl Manish Arora de la Şcoala de Medicină Icahn din New York.



În timpul studiilor, medicii au analizat dinţii perechilor de gemeni în care exista un frate diagnosticat cu autism şi au comparat apoi rezultatele cu cele din cazul perechilor de gemeni fără probleme.