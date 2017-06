NASA va lansa o misiune pe satelitul Europa; Se poate descoperi chiar existenţa vieţii

NASA a anunţat că va lansa o misiune pe satelitul natural al lui Jupiter, Europa, în decurs de un deceniu. Miza este de a afla ce se găseşte sub stratul de gheaţă care acoperă corpul ceresc.



Pentru a realiza acest lucru, NASA a oferit finanţare unei echipe de cercetători de la Universitatea din Arizona pentru a crea şi a testa un seismometru special pe care landerul l-ar folosi pentru a asculta interiorul Europei, scrie Futurism.



Instrumentul SESE (Exploring the Subsurface of Europa) va ajuta la aflarea răspunsului la întrebarea dacă există sau nu viaţă sub stratul de gheaţă al satelitului, sau măcar dacă există condiţiile necesare apariţiei vieţii. Seismometrul „va asculta” valurile şi mişcările din carcasa de gheaţă a Europei.



De asemenea, misiunea va determina dacă suprafaţa are pungi de apă (lacurile de subsuprafaţă - imaginea de mai jos) şi cât de des ajunge apa la suprafaţă. Aceste locuri sunt cele mai bune pentru a căuta indicii cu privire la existenţa vieţii.



SESE va folosi ca senzor un electrolit lichid, care îl va ajuta să fie funcţional într-un spectru mai larg de condiţii şi de asemenea va avea o mare sensibilitate pentru o arie largă de vibraţii, oferind posibilitatea combinării mai multor seturi de date.