Ariane 5 va plasa joi pe orbită doi sateliţi de telecomunicaţii

O rachetă Ariane 5 va decola joi de la centrul spaţial de la Kourou (Guyana Franceză) şi va plasa pe orbită doi sateliţi de telecomunicaţii pentru operatorii Eutelsat şi ViaSat Inc. - o lansare amânată peste o lună din cauza conflictului social care a afectat Guyana Franceză, informează AFP.



"Pentru cea de-a şasea sa lansare din acest an şi cea de-a treia din 2017 cu Ariane 5 de la Centrul spaţial din Kourou, compania Arianespace va plasa pe orbită sateliţii ViaSat-2, al companiei ViaSat Inc., şi 172B pentru operatorul Eutelsat", a anunţat compania franceză.



Iniţial programată pentru sfârşitul lunii aprilie, lansarea de la centrul spaţial din Kourou a fost amânată din cauza mişcărilor sociale care au paralizat Guyana Franceză timp de peste o lună, pentru a solicita reforme care vizează reducerea decalajului dintre teritoriul francez din America de Sud şi Franţa.



Decolarea rachetei Ariane 5 este planificată să aibă loc joi în intervalul 20:45-21:45 ora locală (23:45-00:45 GMT).



Durata misiunii, de la decolare la separarea sateliţilor, va fi de aproximativ 42 de minute.