Un tânăr român a fost premiat cu medalie de aur la cel mai mare salon de invenţii din Europa de Sud-Est

Un student doctorand la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Adrian Lăzărescu, a fost premiat cu o medalie de aur la salonul Euroinvent, cel mai mare salon de invenţii din Europa de Sud-Est, unde şi-a prezentat lucrarea de doctorat despre cum se face betonul fără ciment, folosind cenuşa rezultată în urma arderii cărbunelor.„Vreau să creez un beton alternativ, un beton fără ciment, pentru că industria producătoare de ciment poluează. În acelaşi timp, pentru a crea energie, termocentralele trebuie să ardă cărbune, iar cenuşa, deşeul rezultat în urma arderii, nu este folosită, ci este depusă în halde unde poluează. La materialul pe care noi îl facem, practic iei deşeul, îl combini cu un anumit lichid şi atunci îţi rezultă un material care are performanţe la fel de bune ca betonul, uneori mai bune, în funcţie de mai mulţi parametrii pe care eu îi studiez acum”, a declarat pentru ZF Adrian Lăzărescu, care spune că îşi doreşte să continue să facă cercetare în domeniul ingineriei civile, în România.Cenuşa se foloseşte la ora actuală ca adaos în producţia betonului, noutatea cu care vine Adrian Lăzărescu fiind eliminarea completă a cimentului din poducţia betonului. De asemenea, proiectul sau diferă de alte proiecte similare prin prisma faptului că fiecare cenuşă are o altă compoziţie chimică.„În betonul obişnuit ai ciment, ai cenuşă, apă şi agregate. Noi am scos cimentul de tot şi atunci practic se produce un beton mai ecologic decât cel obişnuit”, a spus el.Adrian Lăzărescu îşi face cercetarea doctorală la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC din Cluj-Napoca. Din echipa de cercecetare mai fac parte şi dr. ing Henriette Szilagyi, director INCD URBAN, prof. dr. ing. Adrian Ioani, de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca şi dr. ing. Cornelia Baeră de la INCD URBAN-INCERC.Marele premiu de le Euroinvent, o bursă în valoare de 10.000 lei, a fost câştigat de o echipă de cercetători de la Facultatea de Inginerie Electrică din Iaşi care a creat o mănuşa mecatronică, care vine în sprijinul celor care au rămas paralizaţi în urma unui accident vascular.