Facebook testează pentru prima dată un buton de „dislike”

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: http://marketingland.com 06.03.2017 16:09

Reţeaua de socializare Facebook testează pentru prima dată un buton "dislike", ca urmare a numărului mare de solicitări din partea utilizatorilor, relatează publicaţia britanică The Independent.



Caracteristica a apărut la un număr mic de utilizatori, pe aplicaţia de mesagerie instant a Facebook, Messenger, care beneficiază acum de posibilitatea de a folosi această opţiune ca răspuns la mesaje individuale.



Facebook îşi doreşte ca utilizatorii să ataşeze emoji-uri la mesaje într-un mod asemănător felului în care funcţionează opţiunea "Reactions" în news feed.



Până în prezent, reţeaua de socializare a respins sugestiile privind introducerea unui buton de "dislike", pe fondul temerilor că acesta ar putea fi folosit ca o formă de agresiune.



În prezent, Facebook testează această caracteristică pentru a vedea dacă este de folos în situaţii cum ar fi cea în care participanţii la un grup pe Messenger doresc să voteze.



"Testăm mereu moduri de a face Messenger mai distractiv (...). Este un mic test în cadrul căruia permitem oamenilor să transmită un emoji, care reprezintă cel mai bine sentimentele lor cu privire la un mesaj ", a declarat un reprezentant al Facebook pentru TechCrunch.



Facebook a lansat opţiunea "Reactions" cu aproape un an în urmă. Opţiunea s-a dovedit extrem de populară, până în prezent fiind transmise prin intermediul reţelei de socializare peste 300 de miliarde de "reacţii", cea mai frecventă fiind cea de ''love", potrivit magazinului New York.