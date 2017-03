Savanţii au descoperit cele mai vechi fosile; Au o vechime de 3,77 miliarde de ani

Savanţii au descoperit ceea ce par să fie rămăşiţe ale unor microorganisme păstrate în cuarţ, în Canada pe care le-au datat la vârsta incredibilă de 3,77 de miliarde de ani. Aceasta ar fi cele mai vechi organisme descoperite pe Terra, informează Science Alert.



Matthew Dodd de la University College London, care a aprticipat la acest studiu precizează că „descoperirea noastră susţine ideea conform căreia viaţa a apărut în deschizăturile fundului mărilor la scurt timp după formarea planetei.



Acesta mai adaugă şi că „această apariţie rapidă a vieţii pe Pământ se potriveşte cu alte dovezi ale sedimentelor recent descoperite formate de microorganisme”.



Rămăşiţele fosilizate găsite în Canada nu sunt complexe, dar tot pot indica prezenţa vieţii - filamente subţiri care par să se fi format în urma hrănirii bacteriilor cu fier; fierul fiind indicat de mineralele de hematit din filamente (imaginea articolului).



Formaţiunile de cuarţ în care au fost găsite acestea se află pe malul Hudson Bay, la 40 de kilometri sud-est de Inukjuak din Quebec.



Cea mai veche fosilă cunoscută până acum data de acum 3,46 miliarde de ani, dar există dubii în ceea ce priveşte autenticitatea acesteia. Scepticismul există şi în acest caz. Malcom Walter, directorul fondator al Australian Centre for Astrobiology a susţinut că „fiecare afirmaţie din lucrare este cu probleme. Niciun savant sceptic nu are accepta dovezile prezentate”.



De asemenea, Martin Van Kranendonk de la Univesitatea New South Wales precizează că „cercetătorii nu au reuşit să dovedească faptul că aceste structuri au origini biologice. Rocile în care au fost găsite sunt puternic recristalizate”.



Discuţia rămâne însă deschisă, iar acest studiu a fost publicat în Nature.