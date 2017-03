VIDEO

SpaceX a lansat cu succes racheta Falcon 9 cu prima treaptă refolosită

Prima treaptă a unei rachete Falcon 9 ce a fost recuperată pe mare după o primă lansare reuşită anul trecut a fost lansată din nou, cu succes, de la baza Cape Canaveral, din Florida şi a fost din nou recuperată prin amerizare pe o platformă marină, conform companiei producătoare, SpaceX, transmit AFP şi Reuters.



Această dublă reuşită fără precedent — refolosirea unei rachete şi recuperarea ei pentru o a treia lansare — a fost calificată de fondatorul SpaceX, miliardarul Elon Musk, drept un pas revoluţionar pentru reducerea costurilor de lansare în spaţiu şi scurtarea intervalelor de timp dintre misiuni.



Racheta Falcon 9, care a avut o primă misiune în aprilie 2016, a fost lansată de la Centrul Spaţial Kennedy pentru a transporta pe orbită un satelit de telecomunicaţii pentru compania luxemburgheză SES SA. După lansare, prima treaptă a rachetei s-a separat şi a coborât controlat, la punct fix, pe o platformă marină din Atlantic, reuşind pentru a doua oară o amerizare perfectă, după cea din aprilie 2016. Prima treaptă a rachetei Falcon 9 măsoară 41 de metri înălţime şi s-a desprins de restul rachetei la 2 minute şi 41 de secunde după lansare. La 8 minute şi 32 de secunde după desprinderea de la sol, prima treaptă a rachetei Falcon a amerizat pe platforma din Atlantic.



Prin refolosirea rachetelor portante, SpaceX are în vedere reducerea costurilor de transport pe orbită cu cel puţin 30%. Deocamdată, costul de lansare cu o rachetă Falcon 9 este de 62 de milioane de dolari, iar SpaceX nu a anunţat cât ar costa o lansare cu o rachetă refolosibilă.



Compania lui Elon Musk a cheltuit aproximativ 1 miliard de dolari pentru a dezvolta tehnologia necesară recuperării şi refolosirii rachetelor şi are în vedere o recuperare cât mai rapidă a investiţiei, aşa că este posibil ca viitorii clienţi să nu profite imediat de o reducere majoră a costurilor de lansare.



Conform proiectului SpaceX, rachetele Falcon 9 refolosibile vor trebui să desfăşoare zece misiuni fără nicio intervenţie tehnică şi în jur de 100 de misiuni cu intervenţii tehnice moderate. Racheta Falcon 9 ce a fost lansată joi va fi însă donată Spaţioportului Cape Canaveral, unde va fi expusă.Între timp, SpaceX lucrează şi la prototipul unei capsule de pasageri, existând şi doi turişti (a căror identitate nu a fost încă divulgată) care s-au înscris pentru o călătorie în jurul Lunii.



Obiectivul pe termen lung al companiei lui Elon Musk este de a dezvolta o colonie pe Marte şi de a transporta permanent călători şi marfă între cele două planete.



Compania rivală Blue Origin, înfiinţată de un alt miliardar, Jeff Bezos (CEO al Amazon), a reuşit, de asemenea, să recupereze de cinci ori rachetele sale New Shepard, însă acestea au capacitatea doar pentru zboruri suborbitale, până la altitudinea de 100 de kilometri şi, astfel, ele sunt mai uşor de controlat la aterizare, viteza lor fiind mai mică decât a unei rachete Falcon 9.