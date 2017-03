Un grup de cercetători din Australia a descoperit o nouă cauză pentru care anumite persoane nu pot slăbi

Mişcarea fizică şi dieta nu mai sunt de mult singurii factori care influeantează slăbirea. Un grup de cercetători de la Universitatea din Adelaide, Australia, a descoperit o nouă cauză pentru care anumite persoane nu pot slăbi.

Potrivit cercetătorilor din Australia, nervii gastrici, ce transmit creierului senzaţia de saţietate, încetează să mai funcţioneze corespunzător dacă mâncăm prea mult junk-food. Acestea nu au neapărat legătură cu alegerea dietei potrivite, ci cu propriul organism.



Nu doar stomacul joacă un rol important în succesul unei diete, ci şi creierul, mai exact, un hormon secretat de acesta, numit leptină, care are rolul de a inhiba pofta de mâncare şi a încuraja consumul de energie din organism. Potrivit unui studiu realizat anul trecut la Universitatea din Michigan, persoanele care au prea puţină sau prea multă leptină nu pot slăbi. Cu toate că, până în prezent, leptina a fost studiată de mai multe echipe de cercetători din întreaga lume, o soluţie viabilă pentru reglarea nivelului acestui hormon nu a fost descoperită.



Un studiu publicat în „Journal of the American Medical Association”, în urmă cu câţiva ani, arată că succesul unei diete este influenţat şi de forma corpului, de măr sau de pară. În cazul celor care au o formă de măr, adică depun kilogramele în plus în zona taliei, realizatorii studiului recomandă o dietă din care să fie eliminaţi doar carbohidraţii simpli, precum dulciurile şi cartofii. Totodată, potrivit studiului, persoanele care au corpul în formă de pară, care depun kilogramele în plus în jurul şoldurilor, obţin rezultate bune indiferent de dietă.