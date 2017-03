Facebook lansează Stories, un feed de conţinut multimedia disponibil doar 24 de ore

Facebook anunţă lansarea oficială a funcţiei Stories, o secţiune în care va putea fi postat conţinut efemer, ce va fi şters automat după 24 de ore.



Începând de marţi, utilizatorii Facebook din toată lumea vor observa deasupra feed-ului principal din aplicaţia Facebook un rând orizontal cu poze de profil rotunjite ale unora dintre prietenii din cadrul reţelei. Persoanele care apar pe acel rând sunt cele care au postat un aşa-numit story – noul tip de conţinut Facebook.



Facebook Stories este o secţiune în care utilizatorii vor putea posta şi viziona fotografii şi filmări efemere. Decorate după placul fiecăruia, cu emoji, text şi efecte grafice, imaginile şi clipurile postate sub această formă vor fi disponibile 24 de ore din momentul postării, după care vor fi şterse automat.



Pentru a posta conţinut în secţiunea Stories, utilizatorii vor apela la camera foto care apare în stânga căsuţei de căutare. Interfaţa camerei foto integrate în Facebook va include toate funcţiile necesare capturării şi modificării conţinutului multimedia. Alternativ, aceasta va putea fi deschisă şi printr-un swipe de la stânga la dreapta.



Noua facilitate va fi cât se poate familiară utilizatorilor Instagram. Aplicaţia, deţinută tot de Facebook, oferă încă de anul trecut, sub denumirea Instagram Stories, o funcţie similară cu cea care acum va fi disponibilă şi în Facebook.



Ambele sunt copiate în proporţie covârşitoare, atât ca interfaţă, cât şi ca funcţionalitate, de la Snapchat. Aceasta a fost copiată de cei de la Facebook şi integrată inclusiv în aplicaţia de chat Messenger.



Ca şi în cazul celorlalte produse, Facebook speră ca Stories să atragă în special publicul tânăr şi să crească nivelul de implicare al utilizatorilor săi. În plus, pentru companie, Stories va reprezenta un nou loc în care pot fi afişate reclame.



Facebook Stories va fi integrată treptat în zilele următoare în aplicaţia Facebook pentru Android şi iOS. Din această cauză, nu toţi utilizatorii vor avea acces imediat la această facilitate.



Alături de Stories, Facebook lansează şi Direct – o modalitate prin care conţinutul multimedia poate fi trimis direct şi discret doar anumitor prieteni. Această modalitate de comunicare, deşi suport şi text, nu va înlocui Facebook Messenger.