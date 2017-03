Ora Pământului 2017: La ce oră să stingi lumina în această seară pentru a ajuta Pământul

Milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc pe 25 martie, Ora Pământului (Earth Hour), stingând lumina în intervalul 20:30 – 21:30, gest-simbol în lupta împotriva schmbărilor climatice.



Într-o perioadă în care umanitatea modelează schimbările de pe Pământ – perioadă denumită de cercetatori Antropocen – nu mai este nicio îndoială că rolul fiecăruia este extrem de important pentru a crea lumea de mâine.



Şi Moldovenii sunt îndemnaţi să stingă luminile în case şi să petreacă o oră în aer liber, fie la o tură cu bicicleta sau o simplă plimbare simbolică prin oraş, împreună cu prietenii, vecinii, familia, colegii. În loc să consume energie acasă, să dăruiască propria energie, să o investească pentru a proteja natura.



Din 2011, Earth Hour a intrat în etapa Mai mult decât o oră pentru planetă (Beyond the Hour), în care oamenii de pretutindeni sunt îndemnaţi nu numai să stingă lumina pentru o oră, ci să se angajeze în acţiuni de mediu în fiecare zi şi să-şi schimbe comportamentul pentru a avea un impact mai mic asupra naturii.



Oricine poate contribui la viitorul planetei. Este suficient să avem deprinderi corecte.



Iată unele sugestii, utile pentru fiecare zi:



- La ieşirea din odaie, stinge lumina, dacă nimeni nu are nevoie de ea în lipsa ta.

- La plecarea de acasă pentru un interval oarecare, stinge lumina în casă şi deconectează aparatele electrice, care nu asigură procese vitale în lipsa ta.

- Achiziţionează electrocasnice moderne cu un nivel ridicat de eficienţă. Respectă instrucţiunile de exploatare a acestora.

- Optează pentru sisteme inteligente de iluminat interior şi exterior. Uită de becurile convenţionale, alege becuri inteligente. Foloseşte-te din plin de lumina soarelui.

- Dacă la bucătărie ai instalată plită de gătit electrică, dezactivează zona de gătit folosită cu puţin înainte ca mâncarea să fie gata, dar nu înlătura vasul în care găteşti. Procesul de gătire va continua datorită căldurii reziduale.