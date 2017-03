Apple a lansat o nouă tabletă iPad, mai ieftină

Apple a lansat un iPhone 7 roşu şi o nouă tabletă iPad de 9,7 inchi cu procesor A9. Tableta se numeşte simplu iPad şi costă, în versiunea de bază, 329 de dolari. Prin comparaţie, modelul iPad Pro de 9,7 inchi, cu procesor A9X şi stylus Apple Pencil, are un preţ de 599 de dolari.Versiunea standard a tabletei are capacitate de stocare internă de 32 GB şi conexiune Wi-Fi. Varianta cu date mobile are un preţ de 459 de dolari.Noua tabletă iPad este disponibilă în variantele de culoare: silver, gold şi space grey.Precomenzile pentru noul dispozitiv vor începe pe 24 martie, scrie go4it.ro Cu această ocazie Apple a reîmprospătat şi modelul iPad mini 4, cu ecran de 7,9 inchi. Pentru 399 de dolari clienţii primesc acum capacitate de stocare internă de 128 GB.