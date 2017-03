Descoperirea unei specii de broască fluorescentă deschide noi perspective ştiinţei

Descoperirea unei specii de broască verde fluorescentă care trăieşte în pădurile din America de Sud deschide noi perspective ştiinţei, fiind primul caz de batracian fluorescent din lume, relatează vineri AFP.

Descoperirea, făcută publică în această săptămână de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), "modifică radical ceea ce se ştie despre fluorescenţă în mediul terestru".

Aceasta a permis descoperirea de noi componente fluorescente care pot avea "aplicaţii în ştiinţă şi tehnologie", a subliniat cercetătorul argentinian Julian Faivovich.

Descoperirea ridică şi o "întrebare privind comunicarea vizuală a batracienilor", a mai spus cercetătorul care a condus acest studiu în laboratorul Muzeului de ştiinţe naturale din Buenos Aires.

"Este incredibil să observi această fluorescenţă atât de intensă la aceste broaşte (Hypsiboas Punctatus) în captivitate", a explicat omul de ştiinţă când a descris "fenomenul fotobiologic".

Iniţial cercetătorii s-au întrebat dacă acesta "ar putea fi legat de captivitate", dar ulterior au observat fenomenul în mediul natural al broaştelor.

"Este prima broască fluorescentă observată ştiinţific", a spus Carlos Taboada, un alt cercetător.

"Fluorescenţa în organismele naturale este frecventă la speciile acvatice, unele insecte, dar nu a fost niciodată documentată la amfibieni", a subliniat Maria Lagorio, specialistă în fluorescenţă.