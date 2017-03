Un studiu ajunge la un rezultat uimitor: Autismul îi face pe oameni mai inteligenţi

Un nou studiu sugerează că genele asociate cu autismul sunt de fapt păstrate prin procesul evoluţiei şi că acestea au ajutat omul în evoluţia sa.



Sunt multe cazuri de oameni de ştiinţă şi artişti care au autism, chiar şi formele mai puţin severe, relatează Big Think.



Cercetătorii au analizat 5.000 de cazuri de autism şi au analizat genomul fiecărui participant. Aceştia s-au concentrat pe evoluţia genelor, în mod particular pe genele care au fost selectate, rezultând că există mai multe gene prezervate prin evoluţie decât cele păstrate din întâmplare.



De asemenea, cu ajutorul altor teste, cercetătorii au observat că acestea sunt asociate şi cu conexiunile neuronale şi cu creşterea numărului de neuroni - cu cât o persoană are mai mulţi neuroni, cu atât capacităţile cognitive sunt mai mari.



Joel Gelernter, co-autor al acestui studiu, profesor de psihiatrie, genetică şi neuroştiinţă la Yale precizează că „în timpul evoluţiei aceste gene aveau efecte pozitive asupra funcţiei cognitive şi de aceea au fost selectate, dar cu costul unui risc mare de apariţie a autismului”.