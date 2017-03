Descoperirea unei studente ar putea rescrie istoria evoluţiei; Viaţa complexă de pe Pământ a început mult mai devreme

Cea mai veche plantă fosilizată a fost descoperită în centrul Indiei, fapt ce dovedeşte că viaţa complexă de pe Pământ a început cu sute de ani înaintea datelor anterioare.



O studentă din Suedia a realizat descoperirea în timp ce analiza microbi fosilizaţi de acum 1,6 miliarde de ani, notează Independent.



Theresa Sallstedt a analizat probele unicelulare cu ajutorul unui microscop din Stockholm, însă a observat că unele celule erau mult prea evoluate pentru aceea perioadă. După mai multe analize, aceasta a fost convinsă că este vorba de viaţa complexă, algele roşii pluricelulare. ,,Am fost atât de uimită, încât a trebui să merg în jurul clădirii pentru a mă calma, înainte să îi spun supervizorului meu,'' spune ea.



Anterior, cea mai veche fosilă de alge roşii sau orice formă de viaţă complexă a fost datată ca fiind de acum 1,2 miliarde de ani. Supervizorul studentei, dr. Sallstedt, a pus ,,acum întrebarea de aur': de ce evoluţia vieţii complexe a durat miliarde de ani.



,,Fosilele pe care le-am descoperit ne dovedesc faptul că viaţa complexă există de acum 1,6 miliarde de ani. Dar evoluţia formelor de viaţă nu a avut loc în următorii 600 de ani,'' afirmă Theresa.



,,Nu mai văzusem ceva similar în alte secţiuni, dar ''momentul evrica'' a fost atunci când am descoperit acest specimen diferit, aceste colonii de alge. Am observat că fosilele erau mult mai mari, în comparaţie cu fosilele bacteriene din jurul lor,'' descrie Theresa momentul descoperirii.



,,Fosila a fost datată ca fiind cu 400 de ani mai veche decât alte forme de viaţă complexe descoperite anterior,'' declară dr. Sallstedt.



În interiorul secţiunii, studenta a descoperit două tipuri diferite din alga Rafatazmia chitrakootesnsis.