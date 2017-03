Noua metodă revoluţionară de colectare a energiei solare fără utilizarea panourilor solare

Discuţiile despre schimbările climatice au început în urmă cu câteva decade, din momentul în care omenirea a înţeles că acţiunile sale influenţează mediul.



Cercetătorii au încercat din acel moment să dezvolte noi metode de reducere a emisiilor de carbon. Una dintre inovaţiile prin care doresc să reducă acest tip de poluare sunt ,,frunzele moleculare,'' conform Futurism.



Liang-shi Li din cadrul Universităţii Indiana şi o echipă de cercetători au descoperit metoda inovatoare de reciclare a dioxidului de carbon din atmosfera Pământului. Frunzele moleculare sunt una dintre cele mai eficiente metode de reducere a carbonului din prezent.



Din monoxidul de carbon ar putea rezulta combustibil, ce ar putea fi utilizat pentru alimentarea vehiculelor şi a altor dispozitive. Din cauza faptului că transformarea dioxidului de carbon în monoxid de carbon necesită tot atâta energie precum cea eliberată de arderea monoxidului de carbon, acest ciclu a funcţionat doar într-un singur sens, conducând la acumularea graduală a dioxidului de carbon.



Structura moleculară din nanografen are o culoare închisă care absoarbe cantităţi mari de energie solară. Această energie solară este utilizată de reniul moleculei pentru producerea monoxidului de carbon din dioxid de carbon.



Frunza moleculară ar putea ajuta omenirea să controleze mai bine efectul de seră. De la revoluţia industrială până în prezent, nivelul de dioxid de carbon a crescut de la 280 de părţi per milion la 400 de părţi per milion în ultimii 150 de ani .